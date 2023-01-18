EKONOMİ
18 Ocak 2023 - 22:00

4A emeklileri dikkat! Size özel ödeme gözlerinizi fal taşı gibi açacak! 10.000 TL için kritik günler!

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzünü güldürecek kampanya haberi geldi. Geriye dönük sigorta prim borcu olan emekliler için 10 bin lirayı bulan para yardımı yapılacak. İşte, emeklilere prim borcu yardımıyla ilgili detaylar...

EKONOMİ
18 Ocak 2023 - 22:00
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4A emeklileri dikkat! Size özel ödeme gözlerinizi fal taşı gibi açacak! 10.000 TL için kritik günler!


Emekli olmak isteyen ancak prim borcu olan ve bu borcu yatıracak maddi gücü olmayan vatandaşlar için yeni bir kampanyaya imza atıldı. Prim borcu desteği denilen kampanya ile emekliye ayrılmak isteyen ve prim borcu olan vatandaşlara 10.000 TL'lik nakdi yardım sağlanacak.

EMEKLİ OLMAK İSTEYENE 10 BİN LİRALIK PRİM BORCU YARDIMI!

Yapılacak olan yardımlarla emekliye ayrılmak isteyen vatandaşların önündeki engeller kalkacak ve çalışanlar emeklilik hayallerine kavuşacak. Yani geriye dönük ödemeyle emekliliği gelenler emekliye ayrılacak.



 emeklilik prim borcu

Emeklilik hayalinde prim borcu engeliyle karşılaşan binlerce çalışan, prim borcu ödemesi yardımıyla aldıkları 10.000 TL ile prim borçlarını ödeyecek. Böylelikle vatandaşın emeklilik yolundaki en büyük sorunu çözülmüş olacak.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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