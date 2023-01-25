Devlet emekli olmak isteyenlere yeni olanaklar sunuyor. "Geriye dönük sigorta primi ödenir mi?" emekli olmak isteyenlerin merak ettiği önemli konular arasında yer almaktadır. Devlet tarafından sağlanan 10 bin TL'lik nakdi yardım ile emekli olmak isteyenlerin önündeki engeller kalkacak ve işçiler hayalini kurdukları emekliliğe kavuşacak. Detaylar burada.
Finans
25 Ocak 2023 - 14:00
4A emeklilerine görülmemiş kıyak! Karşılıksız 10.000 TL nakit tanımlandı: Bunu yapan 3 gün içinde alacak!
Devlet emekli olmak isteyenlere yeni olanaklar sunuyor. "Geriye dönük sigorta primi ödenir mi?" emekli olmak isteyenlerin merak ettiği önemli konular arasında yer almaktadır. Devlet tarafından sağlanan 10 bin TL'lik nakdi yardım ile emekli olmak isteyenlerin önündeki engeller kalkacak ve işçiler hayalini kurdukları emekliliğe kavuşacak. Detaylar burada.
Finans
25 Ocak 2023 - 14:00