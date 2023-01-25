4A emeklilerine görülmemiş kıyak! Karşılıksız 10.000 TL nakit tanımlandı: Bunu yapan 3 gün içinde alacak!







SSK'DAN EMEKLİ OLANLAR BU PARAYI ALMAYI UNUTMAYIN! GERİ ÖDEMESİZ 10 BİN TL VERİLECEK, 2 GÜN SONRA HESAPLARA YATIYOR







PRİM BORCU OLANLARA GERİ ÖDEMESİZ 10 BİN TL

Devlet emekli olmak isteyenlere yeni olanaklar sunuyor. "Geriye dönük sigorta primi ödenir mi?" emekli olmak isteyenlerin merak ettiği önemli konular arasında yer almaktadır. Devlet tarafından sağlanan 10 bin TL'lik nakdi yardım ile emekli olmak isteyenlerin önündeki engeller kalkacak ve işçiler hayalini kurdukları emekliliğe kavuşacak. Detaylar burada.Sigortalıların emekli olabilmesi için sigortalılık süresi, prim gün sayısı, yaş sınırı gibi belirli şartları taşıması gerekmektedir. Diğer şartları sağlayan ancak prim gün eksiği olan sigortalı işçiler geriye dönük borçlanma yaparak prim gün eksiğini tamamlayabilir ve emekli olabilir.Geriye dönük SSK ve BAĞ-KUR prim borçlularına 10.000 TL'ye kadar nakdi yardım sağlanmaktadır. 19-20 Ocak 2023 tarihlerinde hesaplara aktarılacak prim yardımı ile işçiler geçmişe dönük ödemeler yaparak emeklilik hayallerine kavuşabilecek. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıların hafifletilmesine yardımcı olacak 10.000 TL'lik nakdi yardım, borçları nedeniyle emekliliği bile düşünemeyenlerin imdadına yetişecek. Prim günlerinin olmaması nedeniyle sigortalılık başlangıç ​​tarihini ileri almak veya daha yüksek emekli maaşı almak ya da emeklilik yaş sınırını düşürmek isteyenler, şartları taşımaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurabilir, prim borçlanma işlemi yapmak.