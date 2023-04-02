4A ve 4B emeklileri bu haber size: Bu ay hesabınıza 21.500 TL toplu para yatırılacak: Hakkınız var mı sorgulayın!

Mart ayı içinde SSK, BAĞ-KUR emeklisi 16 milyon vatandaşa müjde verildi. Ay sonunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en az emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya ulaştığını ilan etti. Bununla birlikte ikramiyeler de 1000 liradan 2 bin liraya çıktı. Aylık ve ikramiyeler için yapılan bu zam ile birlikte vatandaşın yüzü gülecek. Önceki ay 16 milyon vatandaşa müjde verildi ve promosyon, ikramiye ve aylıklarda zam yapıldı. Yapılan değişiklik ile en az emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıktı. Ramazan ve Kurban Bayramı için verilecek ikramiyeler ise 2 bin liraya ulaştı. Bu zam ile emekliler iki bayram evvelinde de totalde 4 bin liralık ikramiye alacaklar.
Emekli aylıklarına gelen zam ikramiyelere de uygulandı. Taban aylık alan emekli vatandaşların bayram evvelinde yüzü gülecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde yer alan yasal düzenleme ile en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira, ikramiyeler ise 2 bin lira oldu. Senede iki defa ikramiye verilen emekliler totalde 4 bin lira alacaklar. İkramiye ödemeleri aylıklar fark etmeksizin her vatandaşa eşit verilmektedir. Böylece aylık alma hakkı bulunan EYT'liler ikramiye de alacak.
İkramiye kimlere verilecek?
İkramiyeler; SGK'den yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ve sürekli iş görememezlik geliri alan vatandaşlara verilmektedir. Bununla birlikte SGK'den aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve bu kişilerin hak sahiplerine ödeme verilecek. EYT düzenlemesi ile mart ayında başvuruda bulunan vatandaşlar ilk ikramiyelerini nisan ayında alacak. İkramiye almak isteyenlere bayram ayında emekli maaşının bağlanmış olması şarttır. Bu sebeple bu ay başvuruda bulunan vatandaşlar nisan ayında yatırılacak Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecek. Emeklilik için başvuru yapan EYT'lilere emeklilik tarihleri çerçevesinde ikramiye hakkı verilecek. Haziran ayına dek başvuruda bulunanlara Kurban Bayramı ikramiyesi için hak doğacak. Haziran ayı geçtikten sonra emeklilik adına başvuru yapan EYT'lilere ise bayram ikramiyeleri 2024 senesindeki Ramazan ile Kurban Bayramı evvelinde verilecek. Yani nisan ayında gelecek Ramazan Bayramı ikramiyesi yalnızca martta başvuru yapan EYT'lilere verilecek. Bayramdan bir hafta evvel verilen ikramiyeler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme takvimini açıklamakta. Ramazan Bayramı evveli hafta 17-20 Nisan günleri olduğundan bu günlerde ödeme yapılması öngörülüyor.
Ödemeler hangi bankaya yapılacak?
Bayram için verilen ikramiyeler, emekliler ile diğer hak sahibi vatandaşların aylık aldıkları banka ve şubesine, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmektedir. İkramiye almak için başvuru yapmak gerekmektedir. Ödemeler duyurulan tarihlerde otomatik olarak yapılmaktadır. Bayram için verilen 1100 liralık totalde 2 bin 200 lira ödeme 900 liralık zam ile 2 bin liraya ulaştı. Yani nisan ve haziran ayında toplam 4 bin lira verilecek. Emeklilere verile bu ödemeler, ölüm maaşı (dul, yetim) alanlara aylık oranına göre, iş göremezlik ödeneği verilenlere ise rapor oranı çerçevesinde verilecek.
Ne kadar promosyon verilecek?
Akbank
Maaşı 3 bin 500 liradan az olanlara 4 bin 200 lira, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olan vatandaşlara 4 bin 850 lira, 7 bin 500-10 bin lira arası olan vatandaşlara 6 bin 250 lira, 10 bin liradan çok olan vatandaşlara ise 7 bin lira verilmekte. kredi
kartı alıp 12 ay boyunca bir seferde ya da totalde her ay minimum 1000 lira harcama yapma sözüne 1 bin 500 lira chip-para verilecek. Aylıklar yatmadan 2 gün evvel faizsiz para çekme imkanı da verilmekte.
Fibabanka
Maaşı 3 bin 500 liraya dek olan vatandaşlara 3 bin lira, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olan vatandaşlara 3 bin 500 lira, 7 bin 500-10 bin lira arası olan vatandaşlara 4 bin 500 lira, 10 bin liradan çok olan vatandaşlara ise 5 bin lira promosyon verilmekte.
ING
Maaşı 3 bin 500 liraya dek olan vatandaşlara 5 bin 100 lira, 3 bin 500-7 bin 500 lira arasında olan vatandaşlara 5 bin 950 lira, 7 bin 500-10 bin lira arası olan vatandaşlara 7 bin 650 lira, 10 bin lira ve üstü olan vatandaşlara ise 8 bin 500 lira ödenecek.
Denizbank
EYT'li olarak ilk kez DenizBank'tan aylık alacaklardan MobilDeniz uygulamasını edinenlere maaşı 3 bin 500 liraya kadarsa 6 bin lira, 3 bin 500-7 bin 500 lira arasındaysa 7 bin lira, 7 bin 500-10 bin lira arasındaysa 9 bin lira, 10 bin liradan çoksa 10 bin lira verilmekte.
İş Bankası
Maaşı 3 bin 500 liraya dek olan vatandaşlara 4 bin 500 lira, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olan vatandaşlara 5 bin 250 lira, 7 bin 500-10 bin lira arası olan vatandaşlara 6 bin 750 lira, 10 bin liradan çok olan vatandaşlara 7 bin 500 lira verilmekte.
Garanti BBVA
Maaşı 3 bin 500 liraya dek olan vatandaşlara 4 bin 500 lira, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olan vatandaşlara 5 bin 250 lira, 7 bin 500-10 bin arası olan vatandaşlara 6 bin 750 lira, 10 liradan çok olan vatandaşlara ise 7 bin 500 lira verilmekte.
Halkbank
Maaşı 3 bin 500 liraya dek olan vatandaşlara 3 bin lira, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olan vatandaşlara 3 bin 500 lira, 7 bin 500-1 bin lira arası olan vatandaşlara 4 bin 500 lira, 10 bin liradan çok olan vatandaşlara ise 5 bin lira verilmekte.
Taban maaş ve ikramiye uygulaması nasıl yapılacak?
Kök maaş: 4 bin lira Yüzde 30 zam: 5 bin 200 lira Ödenecek: 7 bin 500 lira Kök maaş: 8 bin lira Yüzde 30 zam: 10 bin 400 lira Aradaki fark: 2 bin 900 lira