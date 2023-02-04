EKONOMİ
04 Şubat 2023 - 18:15

4C emeklilerine bayram erken geldi! Ara zam müjdelendi: Memur, memur emeklilerinin maaşı bu miktara çıkacak!

Milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında yapılan refah payı zam oranlarının yanı sıra Temmuz artışını ve Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeyle belirlenecek 2024 ve 2025 yılları için zam oranlarını heyecanla bekliyor. 15 Ocak itibariyle, memurların ve memur emeklilerinin merakla beklediği ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girmiş oldu. Bu durum, 2023 yılı memurlar ve emekliler için kazançla başladı.

EKONOMİ
04 Şubat 2023 - 18:15
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4C emeklilerine bayram erken geldi! Ara zam müjdelendi: Memur, memur emeklilerinin maaşı bu miktara çıkacak!
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Milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında yapılan refah payı zam oranlarının yanı sıra Temmuz artışını ve Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeyle belirlenecek 2024 ve 2025 yılları için zam oranlarını heyecanla bekliyor. 15 Ocak itibariyle, memurların ve memur emeklilerinin merakla beklediği ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girmiş oldu. Bu durum, 2023 yılı memurlar ve emekliler için kazançla başladı.

SON DAKİKA: MEMUR, MEMUR EMEKLİSİNE ARA ZAM MÜJDESİ! 12 BİN 546 TL VE 8 BİN 375 LİRAYA ÇIKACAK!

Temmuz ayında memurlar, toplu sözleşme uyarınca yüzde 6 oranında artışla 11 bin 836 liradan 12 bin 546 liraya yükselen maaşla ödüllendirilecek. Ayrıca, memur emeklileri de 7 bin 901 liradan 8 bin 375 liraya çıkacak. Ayrıca, aile yardımı da yüzde 6 oranında artacak. Çalışmayan eş için ödenen yardım 985,76 liradan bin 44 lira 91 kuruşa, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 216,84 liradan 229,85 kuruşa ve 6 yaş üstü çocuk yardımı 108,42 liradan 114,93 liraya yükselecek.



konut

İLK TÜFE YÜZDE 6.65

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan geçtiğimiz ayın enflasyonu % 6.65 olarak söylendi. Ancak, önümüzdeki 5 ayda çıkacak enflasyon verileri eklendiğinde yüzde 8'lik oranın aşılması durumunda Temmuz ayında, maaşlara yansıtılacak enflasyon farkının da eklenmesi gerekmektedir.

TOPLU SÖZLEŞME YILI

Ağustosta  gerçekleştirilecek toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlarının 2024-2025 yıllarında memurlar ve memur emeklisi için belirlenecek zamlar ve iyileştirmeler olacağı öngörülmektedir. Memur konfederasyonları, bu konuda önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacaklarını duyurmuştur. Bu süreçte, 2023 yılı memurlar ve memur emeklisi için toplu sözleşme yılı olacak.

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