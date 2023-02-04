Milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında yapılan refah payı zam oranlarının yanı sıra Temmuz artışını ve Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeyle belirlenecek 2024 ve 2025 yılları için zam oranlarını heyecanla bekliyor. 15 Ocak itibariyle, memurların ve memur emeklilerinin merakla beklediği ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girmiş oldu. Bu durum, 2023 yılı memurlar ve emekliler için kazançla başladı.
EKONOMİ
04 Şubat 2023 - 18:15
4C emeklilerine bayram erken geldi! Ara zam müjdelendi: Memur, memur emeklilerinin maaşı bu miktara çıkacak!
Milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında yapılan refah payı zam oranlarının yanı sıra Temmuz artışını ve Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeyle belirlenecek 2024 ve 2025 yılları için zam oranlarını heyecanla bekliyor. 15 Ocak itibariyle, memurların ve memur emeklilerinin merakla beklediği ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girmiş oldu. Bu durum, 2023 yılı memurlar ve emekliler için kazançla başladı.
EKONOMİ
04 Şubat 2023 - 18:15