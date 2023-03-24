Finans
24 Mart 2023 - 09:45

5.500-6000-8000 TL arası maaş alan emekliler dikkat! Bir şartla 10.000 TL tek seferlik ödeme yapılacak: O tarihe dikkat

Bankalar son zamanlarda kampanyalarını tek tek duyurmaya başlamış durumda. Emekli maaşı 5000 Türk Lirası ve üzerinde olan emekliler bu açıklamalar karşısında sevinçten havaya uçacak. Banka emekliler için resmi olarak düğmeye bastı. 10000 Türk Lirasının tamamının ödeneceği bildirildi. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Finans
24 Mart 2023 - 09:45
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5.500-6000-8000 TL arası maaş alan emekliler dikkat! Bir şartla 10.000 TL tek seferlik ödeme yapılacak: O tarihe dikkat
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Nakit sıkıntısı çeken ihtiyaç sahibi emekliler gülümsüyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın düzenlediği kampanyaları emekliler yakından takip ediyor. Buna istinaden emekli maaşı 5500 Türk Lirası ve üzeri olan vatandaşların 10000 Türk Lirası ihtiyaç kredisi ödemesinden yararlanacağı kaydedildi.

emekli

PARA AYNI GÜN HESABA AKTARILACAKTIR.



Dileyenlerin internet bankacılığını tercih edebileceği kaydedildi. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunan emekliler kısa süre içerisinde cevap alacaktır. Başvuruların olumlu olması durumunda ödemeler aynı gün hesaplara aktarılır.

ÖZEL BANKALARDAN MÜJDELİ HABER

Kamu bankalarının verdiği bu tüyolara ek olarak özel bankalar da devreye girdi. Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank ve Finansbank gibi bankalar da peş peşe açıkladıkları kampanyalarıyla emeklilerin yüzünü güldürdü. 5500 Türk Lirası emekli maaşı alanlar ödemelerini de ceplerine atabilecek.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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