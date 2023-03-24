5.500-6000-8000 TL arası maaş alan emekliler dikkat! Bir şartla 10.000 TL tek seferlik ödeme yapılacak: O tarihe dikkat

Nakit sıkıntısı çeken ihtiyaç sahibi emekliler gülümsüyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın düzenlediği kampanyaları emekliler yakından takip ediyor. Buna istinaden emekli maaşı 5500 Türk Lirası ve üzeri olan vatandaşların 10000 Türk Lirası ihtiyaç kredisi ödemesinden yararlanacağı kaydedildi.
PARA AYNI GÜN HESABA AKTARILACAKTIR.
Dileyenlerin internet bankacılığını tercih edebileceği kaydedildi. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunan emekliler kısa süre içerisinde cevap alacaktır. Başvuruların olumlu olması durumunda ödemeler aynı gün hesaplara aktarılır.