5.500, 6250, 7300 TL maaşı olanlara piyango vurdu! Emeklilere 6.300 TL ödeme kesinleşti: Formu dolduranın anında elinde olacak

31 Ocak tarihine kadar devam edecek olan Yapı kredi Bankası promosyon ödemelerine vatandaşlar akın ederken 7.500 TL'lik promosyon ödemeleri dikkatleri çekti. Yapı Kredi güncel emekli promosyon rakamları ve şartlar haberimizde.
YAPI KREDİ GÜNCEL PROMOSYON RAKAMLARI3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 4.200 TL,
3.500 - 7.499 TL aralığında olan emekli maaşlarına 4.900 TL, 7.500 ve 9.999 TL aralığında olan maaşlara 6.300 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşı olanlara yapılacak promosyon ödemesi ise 7 bin TL olarak belirlendi. Bununla beraber Yapı Kredi bankası ek ödemelerini başlatırken maaşın taşınmasıyla beraber 2 tane yeni otomatik fatura talimatı verilmesiyle beraber 200 TL'Lik nakit ödeme yapılacağı belirtildi.
31 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek olan Yapı Kredi promosyon kampanyasında kredi kartı ya da promosyon başvurusuyla beraber alışveriş yapanlara 28 Şubat tarihine kadar geçerli 500 TL'lik harcamaya 300 TL nakit promosyon ödemeleri yapılacak. Kampanyanın başlamasıyla beraber Ek Ödül Taahhütnamesi imzalanmasıyla ilk maaşlarla beraber promosyon ödemeleri de hesaplara yatırılacak. Kampanyalardan yararlanmak için ise banka şubelerine gidilerek bizzat başvuru yapılması gerekir.