5.500, 7000, 8500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! Bu bankadan tek başvuruyla 8.500 TL para alabilirsiniz

Bankaların emekli müşteri potansiyelini genişletmek amacıyla düzenledikleri kampanyada adeta birbirleriyle yarışıyor. Bir haber de o bankadan geldi! Başvuru yapan bütün emekliler 8 bin 500 TL ödeme alacak. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN EMEKLİ VATANDAŞLARA ÖDEMEBankalar emekli vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için düzenlediği kampanyalara devam ediyor. Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan müşteriler 8 bin 500 TL'ye kadar ödeme alacak. Garanti BBVA ödemesinden faydalanmak için mobil uygulama, internet bankacılığı üzerinden başvuru işlemlerinin yapılması gerekiyor. Başvuru sürecini tamamlayan emekli vatandaşlar ödemelerini aynı gün içinde alabilecek.
Emekli müşteri potansiyelini artırmak isteyen bankalar arasında olan Garanti BBVA emekli vatandaşlara ödemenin yanında birçok konuda avantaj sağlamaya devam ediyor ve bankacılık işlemlerinin kolaylaşmasını hedefliyor. Emekli maaşlarını bankaya taşımak isteyen vatandaşlar ve yeni emekli olacak vatandaşlar ilk banka tercihlerini Garanti BBVA olarak seçebiliyor ve maaş taşıma işlemleri şube üzerinden, mobil uygulama üzerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Garanti BBVA emekli vatandaşlardan maaşını bankaya taşıyan müşterilere yüksek oranlı promosyon kampanyasını sürdürüyor.