5.500 TL üstü maaş alanlar dikkat! Bu bankalar promosyonla maaşları üçe katlayacak!













İnsanlar yıkıcı depremin yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da ülkenin uzun zamandır içinde bulunduğu ekonomik kriz yüzünden hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Bu mali yükleri hafifletmeye yardımcı olmak için birçok banka, özellikle emekli maaşlarını kurumlarına aktaran emekliler için promosyonlar sunuyor.Emekli maaşı promosyonları söz konusu olduğunda, kamu ve özel bankalar arasında önemli bir fark yok Her ikisi de emekli maaşlarını kurumlarına transfer eden ve 3 yıl kalmayı taahhüt eden emeklilere benzer promosyonlar sunuyor. Ancak, Yapı kredi Bankası'nın en yüksek promosyona sahip gibi görünüyor.

Peki, 2023 yılı için en yüksek emekli maaşı promosyonunu hangi banka sunuyor?

3 yıl boyunca bankada kalmayı taahhüt eden 7500 TL'ye 3500 TL promosyon sunuyor. Emekli maaşı 7500-10.000 TL arasına 4500 TL, 10.000 TL ve üzerine ise 5000 TL promosyon veriliyor.Halkbank ile aynı oranda promosyon veriyor.farklı bir promosyon sunuyor. 0-3499 TL arası emekli maaşı olanlara 4500 TL, 3500-7499 TL arası emekli maaşı olanlara 7500 TL, 7500-10.000 TL arası emekli maaşı olanlara 6750 TL, 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı olanlara ise 7500 TL promosyon veriyor.emekli maaşı 0-3499 TL arasında olan emeklilere 3000 TL, 3500-7499 TL arasında olan emeklilere 3500 TL, 7500-10.000 TL arasında olan emeklilere 4500 TL, 10.000 TL ve üzeri olan emeklilere 5000 TL promosyon veriyor.0-3499 TL arası emekli maaşı olanlara 3600 TL, 3500-7499 TL arası emekli maaşı olanlara 4200 TL, 7500-10.000 TL arası emekli maaşı olanlara 5400 TL, 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı olanlara 6000 TL promosyon veriyor.0-3499 TL arasında emekli maaşı olanlara 4200 TL, 3500-7499 TL arasında emekli maaşı olanlara 4900 TL, 7500-10.000 TL arasında emekli maaşı olanlara 6300 TL, 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı olanlara ise 7000 TL ile en yüksek promosyonu sunuyor.