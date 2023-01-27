EKONOMİ
27 Ocak 2023 - 15:30

5.500 TL ve üzeri emekli aylığı olanlar! Başvuru yapan maaşı üçe katlıyor: Sınırlı sayıdaki kişilerden biri olun!

Emeklilik ödemelerindeki artışın ardından bankalar arasında promosyon teklifleri için rekabet de yoğunlaştı. Bu kapsamda Yapı Kredi Bankası tanıtım kampanyasını güncelleyerek yeni bir kampanya duyurdu. İşte Yapı Kredi'nin 2023 emekli promosyon kampanyasının detayları.

EKONOMİ
27 Ocak 2023 - 15:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
5.500 TL ve üzeri emekli aylığı olanlar! Başvuru yapan maaşı üçe katlıyor: Sınırlı sayıdaki kişilerden biri olun!
TAKİP ETTAKİP ET


Emeklilik ödemelerindeki artışın ardından bankalar arasında promosyon teklifleri için rekabet de yoğunlaştı. Bu kapsamda Yapı kredi Bankası tanıtım kampanyasını güncelleyerek yeni bir kampanya duyurdu. İşte Yapı Kredi'nin 2023 emekli promosyon kampanyasının detayları.

6000, 6500, 7000 TL MAAŞ ALAN EMEKLİLER! BUNU YAPANLARIN MAAŞI 14.000 TL OLUYOR: VERİLEN TARİHE KADAR BAŞVURANLAR OKKALI ÖDEME ALACAK!

Yapı Kredi Bankası, 2023 yılında kampanyası kapsamında 7.500 TL'lik kampanyalı kampanya sunacağını duyurdu. 31 Ocak'a kadar sürecek kampanyanın detayları da belli oldu. 



konut

YAPI KREDİ GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

Yapı Kredi Bankası, 2023 yılında düzenlediği promosyon kampanyası kapsamında emekli maaşlarına göre farklı tutarlarda promosyon verecektir. Emekli maaşı 3.500 TL'nin altındaki emeklilere  4.200 TL, 3.500 - 7.500 TL arasındaki emeklilere 4.900 TL, 7.500 - 10.000 TL arasındaki emeklilere 6.300 TL, 10.000 TL ve üzerindeki emeklilere ise 7.000 TL ödeme yapılacaktır. Ayrıca ek ödül taahhütnamesi imzalayan emeklilere ve 2 ay içinde 2 yeni fatura ödeme talimatı veren emeklilere 200 liralık ek nakit ödemesi yapılacaktır. 31 Ocak 2023'e kadar ilk defa kredi kartıyla ya da promosyon başvurusundan önceki üç ay içinde mevcut kartlarıyla alışveriş yapan müşterilere, 28 Şubat 2023 tarihine kadar geçerli 500 TL'lik harcamanın ardından 300 TL nakit promosyon ödemesi de yapılacak.

EDİTÖR
ilkay türe
ilkay türe
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ