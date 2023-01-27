Emeklilik ödemelerindeki artışın ardından bankalar arasında promosyon teklifleri için rekabet de yoğunlaştı. Bu kapsamda Yapı kredi Bankası tanıtım kampanyasını güncelleyerek yeni bir kampanya duyurdu. İşte Yapı Kredi'nin 2023 emekli promosyon kampanyasının detayları.
EKONOMİ
27 Ocak 2023 - 15:30
5.500 TL ve üzeri emekli aylığı olanlar! Başvuru yapan maaşı üçe katlıyor: Sınırlı sayıdaki kişilerden biri olun!
Emeklilik ödemelerindeki artışın ardından bankalar arasında promosyon teklifleri için rekabet de yoğunlaştı. Bu kapsamda Yapı Kredi Bankası tanıtım kampanyasını güncelleyerek yeni bir kampanya duyurdu. İşte Yapı Kredi'nin 2023 emekli promosyon kampanyasının detayları.
EKONOMİ
27 Ocak 2023 - 15:30