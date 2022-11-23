GÜNDEM
23 Kasım 2022 - 10:47

5,9 ile sallanan Düzce'de 100'ün üzerinde artçı kaydedildi!

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem sonrasında en büyüğünün 4,3 olarak kaydedildiği 100'den fazla artçı depremin gerçekleştiği bildirildi.

GÜNDEM
23 Kasım 2022 - 10:47
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
5,9 ile sallanan Düzce'de 100'ün üzerinde artçı kaydedildi!


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan son dakika bilgilerine göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğe sahip bir deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından en büyüğünün 4.3 olarak ölçüldüğü 100'den fazla artçı sarsıntının gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Düzce'de 100'ün üzerinde artçı

SAKARYA VE BOR'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ



Depremin ardından bölgeye kontrol amaçlı elektrik kesintisi yapıldı. Başlatılan çalışmaların ardından birçok alanda elektrikler geri geldi. Depremin ardından yapılan bir açıklamada Sakarya ve Bor'da eğitime 1 gün süreli ara verildiği bildirildi.

Düzce'de 100'ün üzerinde artçı

Korkmuş ve paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden çıktıktan sonra yeniden içeri girmeye çekinirken vatandaşlar battaniyelere sarınarak ısınmak için ateş yakıyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Düzce depreminin tüyler ürperten 9 saniyelik sesi yayınlandı!
Düzce depreminin tüyler ürperten 9 saniyelik sesi yayınlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştu: 'Saklandıkları tüneller mezarları olacak!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştu: 'Saklandıkları tüneller mezarları olacak!'
AFAD'ın Düzce depremi ön değerlendirme raporunda çarpıcı detaylar: 'Yıkıcı şiddette'
AFAD'ın Düzce depremi ön değerlendirme raporunda çarpıcı detaylar: 'Yıkıcı şiddette'
Araç sahiplerine iki farklı haber! Benzin 55 kuruş artarken motorin 95 kuruş düşecek
Araç sahiplerine iki farklı haber! Benzin 55 kuruş artarken motorin 95 kuruş düşecek
Düzce Gölyaka'daki deprem sonrası 4 ilde okullar tatil edildi! 23 Kasım eğitime ara verilen iller..
Düzce Gölyaka'daki deprem sonrası 4 ilde okullar tatil edildi! 23 Kasım eğitime ara verilen iller..
TSK, bölücü terör örgütlerinin ensesinden inmiyor! Pençe Kılıç Harekatı'nda 254 terörist öldürüldü!
TSK, bölücü terör örgütlerinin ensesinden inmiyor! Pençe Kılıç Harekatı'nda 254 terörist öldürüldü!
Son Haberler
Düzce depreminin tüyler ürperten 9 saniyelik sesi yayınlandı!
Düzce depreminin tüyler ürperten 9 saniyelik sesi yayınlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştu: 'Saklandıkları tüneller mezarları olacak!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştu: 'Saklandıkları tüneller mezarları...
AFAD'ın Düzce depremi ön değerlendirme raporunda çarpıcı detaylar: 'Yıkıcı şiddette'
AFAD'ın Düzce depremi ön değerlendirme raporunda çarpıcı detaylar:...
Araç sahiplerine iki farklı haber! Benzin 55 kuruş artarken motorin 95 kuruş düşecek
Araç sahiplerine iki farklı haber! Benzin 55 kuruş artarken motorin...
Adana Demirspor Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'un transferi için harekete geçti. Serdar Ocak ayında Adana Demirspor'a imza atabilir
Adana Demirspor Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'un transferi...
Düzce Gölyaka'daki deprem sonrası 4 ilde okullar tatil edildi! 23 Kasım eğitime ara verilen iller..
Düzce Gölyaka'daki deprem sonrası 4 ilde okullar tatil edildi! 23 Kasım...
Pratif ve lezzetli yeni gelin kurabiyesi! Yapılışı bir o kadar kolay çay yanlarına nefis kurabiye tarifi
Pratif ve lezzetli yeni gelin kurabiyesi! Yapılışı bir o kadar kolay...
Bakan Nebati'den enflasyonda tedrici düşüş beklentisi: 'Yakında gerçekleşecek!'
Bakan Nebati'den enflasyonda tedrici düşüş beklentisi: 'Yakında gerçekleşecek!'
Fenerbahçeli Joao Pedro'ya sürpriz talip! İtalyan ekibi Sampdoria Pedro'yu Ocak ayında transfer etmek istiyor
Fenerbahçeli Joao Pedro'ya sürpriz talip! İtalyan ekibi Sampdoria Pedro'yu...
TSK, bölücü terör örgütlerinin ensesinden inmiyor! Pençe Kılıç Harekatı'nda 254 terörist öldürüldü!
TSK, bölücü terör örgütlerinin ensesinden inmiyor! Pençe Kılıç...
Eski Galatasaraylı yıldız Beşiktaş'a önerildi. Sofiane Feghouli Ocak ayında Beşiktaş'a imza atabilir
Eski Galatasaraylı yıldız Beşiktaş'a önerildi. Sofiane Feghouli...
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ile yolların ayrılması beklenirken siyah beyazlılar yerine Marcelo'yu transfer etmek istiyor
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ile yolların ayrılması beklenirken siyah...
Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan takımdan ayrılıyor. Sivasspor Yusuf Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı
Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan takımdan ayrılıyor. Sivasspor Yusuf Erdoğan...
Bakan Soylu son durumu Düzce'den açıkladı: 50 vatandaşımız yaralı!
Bakan Soylu son durumu Düzce'den açıkladı: 50 vatandaşımız yaralı!
Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi için Cenk Tosun devreye girdi! Tosun Paşa Cengiz Ünder'i Beşiktaş'a getirebilmek için özel olarak görüştü
Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi için Cenk Tosun devreye girdi!...