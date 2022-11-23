5,9 ile sallanan Düzce'de 100'ün üzerinde artçı kaydedildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan son dakika bilgilerine göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğe sahip bir deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından en büyüğünün 4.3 olarak ölçüldüğü 100'den fazla artçı sarsıntının gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.
SAKARYA VE BOR'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Depremin ardından bölgeye kontrol amaçlı elektrik kesintisi yapıldı. Başlatılan çalışmaların ardından birçok alanda elektrikler geri geldi. Depremin ardından yapılan bir açıklamada Sakarya ve Bor'da eğitime 1 gün süreli ara verildiği bildirildi.
Korkmuş ve paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden çıktıktan sonra yeniden içeri girmeye çekinirken vatandaşlar battaniyelere sarınarak ısınmak için ateş yakıyor.