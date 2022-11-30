5.9 şiddetindeki depremle sarsılan Düzce, 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi!













Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il ​​başkanları genişletilmiş toplantısında konuşma yaptı. Gündem dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Düzce'deki depremle ilgili görüşlerini söyledi.İlde 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki afetin bölge sakinlerini oldukça korkuttuğundan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede çalışmaların son hızıyla devam ettiğini belirtti. Bölgedeki onarım çalışmalarına hız vermek amacıyla Düzce hakkında Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmesi yönünde bir karar aldıklarını duyurdu.