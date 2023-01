5 ABD polisi siyahi genci döve döve öldürdü! Dünya polis şiddetine yeniden ayaklandı..

"Ben bir şey yapmadım, sadece eve gitmeye çalıştım."

Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha polis vahşeti ile başlayan bir olaylar sarmalına yakalanmıştır. Memphis, Tennessee'de bir FedEx sürücüsü olan Tire Nichols, 7 Ocak tarihinde dikkatsizce araç kullanmasından dolayı Memphis polisi tarafından durduruldu. 29 yaşındaki genç, tutuklanmamak için polise ilk başlarda direndiği için 5 polisten şiddet gördü. Aldığı ağır yaralanmalardan dolayı hastaneye kaldırılan siyahlı genç, 3 gün sonra aşırı kanamadan yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Talihsiz gencin yaşamını yitirmesinin ardından polis şiddeti görüntüleri yayınlandı.Ortaya çıkan ilk görüntülere göre, polislerden birinin Nichols'un arabasına yaklaştığı ve araçtan inerek ilk duran kişi olduğu görülürken polisin Nichols'a küfür ettiği ve arabadan inmesini söylediği duyuluyor. Polislerin Nichols'u arabadan çıkarırken, "yere yat" dedikleri de anlaşılıyor.Nichols, "Hiçbir şey yapmıyorum. Eve gitmek üzereyim. Tamam, yerdeyim" derken polisin siyahi gence yaklaşarak, "Ben kırmadan ellerini arkana koy” dediği duyuluyor. Nichols'un çaresiz bekleyişi kameralara saniye saniye yansıyor. Bu sırada çatışma başladığında Nichols'un kaçtığı öğrenildi, polis şok tabancası kullanıldı ve kovalamaca başladı. Bir kaç dakika sonra, diğer memurlar telsizde Nichols'u gördüklerini ve genç siyah adamın peşinden yürümeye başladıklarını söylediler. Daha sonra tutuklanan gencin tepesinde 2 polis olduğunu gördüğümüzde Nichols'un konuşmaya çalıştığını ve polislerden birinin "sus" dediği duyuluyor.Siyahi genç beş polis tarafından şiddet gördüğünde polislerden birinin Nichols'a "Seni copla döveceğim. Ver elini bana" dediğini duyabiliyoruz. Siyahi genç defalarca "Anne, anne" diye bağırırken, iki polis memurunun Nichols yerde yatarken korkunç bir şekilde yumrukladığı kamerada görüldü. Polisin direnmeyen Tire Nichols'u en az dokuz kez vahşice dövdüğü öğrenildi.Kameradaki görüntüde gencin birkaç dakika taciz edildiği, ardından bir an sonra bayıldığı görülüyor. Olay yerine iki sağlık görevlisi geldiğinde, birinin "Ambulansın gelmesi biraz zaman alacak." dediği anlaşılıyor. "Ambulansın gelmesi biraz zaman alacak. Yerel saatle 20:41'de sağlık ekiplerinin gelmesi sonrasında ambulans 21:02'de kameraların görüş alanına girdi. Dakikalarca darp edilen siyahi genç, 21 dakika ambulans bekledi. Polis tarafından birkaç dakika dövülen 29 yaşındaki gencin hastanede 3 gün sonra hayatını kaybettiği bildirildi.Yayınlanan görüntülerin hemen ardından olay dünya genelinde tam bir deprem etkisi yarattı. Bugün çoğu Batı medyası bu görüntüleri manşetlere taşıyor ve görüntülerin ardından geniş çaplı tepki bekleniyor. Olayın görüntülerinin ilk olarak kamuoyuyla paylaşılması sonrası halk, polis şiddetini protesto etmek için sokaklara döküldü. Ağırlıklı olarak siyahi bir nüfusun yaşadığı Memphis'te protestocular polis şiddetinin son bulması için çağrıda bulunuldu.“Tyre için Adalet” pankartı taşıyan göstericiler, ana karayollarından biri olan I-55 köprüsünün her iki şeridini de trafiğe kapattılar. New York'un ünlü Times Meydanı'ndaki bir protestocu, kullandığı polis arabasının camını tekmeledi ve kırdı.Nichols'un annesi RowVaughn Wells, 4 yaşında bir oğlu olan oğlu Nichols'un polis şiddetine uğradığı sırada evden sadece 70 metre gibi bir mesafede olduğunu anlattı.Siyah genci öldüren polis memurları Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin ve Justin Smith tutuklandı ancak daha sonra kefaletle serbest bırakıldılar. Görevden alınan polisler, "ikinci derece cinayetten, nitelikli yaralamadan, nitelikli adam kaçırmada ve görevi kötüye kullanmadan" ile suçlandılar.