5 banka masaya oturdu! Emeklilere kallavi ödeme müjdesi geldi! Emekli promosyonunda dev rakam göz doldurdu!







ZİRAAT BANKASI 2023 ŞUBAT AYI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ







HALKBANK 2023 ŞUBAT AYI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

VAKIFBANK 2023 ŞUBAT AYI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

AKBANK 2023 ŞUBAT AYI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

GARANTİ BBVA 2023 ŞUBAT AYI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

Bankaların emekli promosyonları için yarışları devam ediyor. Şubat ayı emekli promosyon ücretleri ardı ardına duyurulmaya başlandı. Maaş doğrultusunda 8.000 TL'ye kadar ödeme sağlanacak. Bugün başvuruda bulunan emekliler 1 Şubat tarihi itibariyle emekli promosyon ödemelerini alma imkanına sahip olacak. Birçok emekli için bankalar geçtiğimiz yılda da büyük bir yarış haline girerek promosyon ücretlerini ciddi bir derecede artırmıştı. Bu yıl da bankalar arasında emekli maaş promosyonu için yarış tekrardan başladı. Özellikle 1 Mart tarihi itibariyle ilk maaşlarını alacak EYT'lilerin de bu kapsama alınması ile beraber bankalar ödeyecekleri promosyon rakamlarını yükseltmeye devam etmekte. Şubat ayı emekli promosyon ücretleri ile ilgili ilk duyuru 5 bankadan geldi. Akbank, Garanti, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Şubat ayı emekli promosyon ücretlerini duyurdu. Peki, hangi banka kaç TL emekli promosyonu verecek? 2023 Şubat ayı güncel promosyon tutarları haberimizde...Ziraat Bankası, 2023 itibariyle emeklilere ödeyeceği promosyon tutarını yeniledi. SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi olan tüm vatandaşların yararlanabileceği Ziraat Bankası Şubat ayı yeni emekli promosyon ücretleri aşağıda yer almaktadır. 3.500 TL altında emekli maaşı alacak olanlara 3.000 TL 3.500 TL - 7.500 TL aralığında emekli maaşı alacak olanlara 3.500 TL 7.500 TL - 10.000 TL arasında emekli maaşı alacak olanlara 4.500 TL 10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alacak olanlara 5.000 TL promosyon ödemesi sağlanacak. Ziraat Bankası'ndan maaş promosyonu almak isteyen kişiler banka şubeleri ya da mobil bankacılık aracılığıyla başvuruda bulunabilecek.SSK, BAĞ-KUR ya da memur emeklisi olmuş vatandaşların Hakbank'tan alacakları güncel promosyon tutarları da netlik kazandı. 2023 Şubat ayı halkbank yeni promosyon ücretleri aşağıda yer almaktadır. 3.500 TL altında emekli maaşı alacak olanlara 3.000 TL 3.500 TL - 7.500 TL arasında emekli maaşı alacak olanlara 3.500 TL 7.500 TL - 10.000 TL arasında emekli maaşı alacak olanlara 4.500 TL 10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alacak olanlara 5.000 TL promosyon ödemesi sağlanacak. Halkbank emekli promosyonlarından faydalanmak için banka şubelerine gidebilirsiniz.Kamu bankaları arasında yer alan Vakıfbank da emekliye vereceği güncel promosyon tutarlarını resmi web sitesi üzerinden duyurdu. Vakıfbank'tan promosyon almak isteyen vatandaşlar şubelerden, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilir. Vakıfbank güncel emekli promosyon ücretleri aşağıda yer almaktadır. 3.500 TL altında emekli maaşı alacak olanlara 3.000 TL 3.500 TL - 7.500 TL arasında emekli maaşı alacak olanlara 3.500 TL 7.500 TL - 10.000 TL arasında emekli maaşı alacak olanlara 4.500 TL 10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alacak olanlara 5.000 TL promosyon ödemesi sağlanacak.Yüksek maaş promosyon ödemeleriyle beraber birçok vatandaşın ilgisini çeken Akbank, 2023 yılının Şubat ayında emeklilere 7.000 TL'ye kadar promosyon ödemesinde bulunacak. Akbank'tan maaş doğrultusunda promosyon ödemesi almak isteyen vatandaşlar hemen banka şubelerine giderek maaşlarını taşıyabilir ve promosyon fırsatlarından faydalanabilir.Emekli maaşını taşıyan ve Garanti Bankası müşterisi olarak 3 sene boyunca emekli maaşını Garanti üzerinden alma sözü veren emeklilere 6.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sağlanılacak. Ek olarak banka promosyon ödemelerinin yanında 1.500 TL bonus imkanı da sunuyor. Bu sayede Garanti Bankası emekli promosyon tutarı 7.500 TL'ye yükselmektedir.