3 Bankadan yapılan son dakika duyurusuna göre faiz oranı silinecek kredi faiz oranı tamamen sıfırlanacak. Garanti BBVA, ING ve Akbank bünyesindeki bu kampanya her geçen gün yaygınlaşıyor. Peki bu kampanyanın detayları neler? Ayrıntılar haberimizde.. Yaygın bir kampanya detayları ortaya çıkmaya başladı. Garanti Bankası'nın başlattığı kampanyayı iki banka daha takip etti. Bunun sonucunda üç bankadaki faizli kredileri silme kararı aldı. Bankadan yapılan açıklamada, diğer şeylerin yanı sıra vatandaşlara uygulanan faiz iptal işlemlerinin yakında başlayacağı belirtildi. Bu da vatandaşların faiz ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor ve borçlarını daha kolay ödeme imkânı sağlıyor.
Finans
08 Şubat 2023 - 08:30
5 bankadan borç erteleme kampanyası: Bu bankalara borcu olanlar dikkat!
Son dakika bilgisi olarak üç bankanın beklenen açıklamalarını peş peşe geldi. 3 banka, borçlarının faizini silmek için birlikte çalışmaya karar verdi. İşte detaylar..
Finans
08 Şubat 2023 - 08:30