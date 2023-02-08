Finans
08 Şubat 2023 - 08:30

5 bankadan borç erteleme kampanyası: Bu bankalara borcu olanlar dikkat!

Son dakika bilgisi olarak üç bankanın beklenen açıklamalarını peş peşe geldi. 3 banka, borçlarının faizini silmek için birlikte çalışmaya karar verdi. İşte detaylar..

Finans
08 Şubat 2023 - 08:30
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5 bankadan borç erteleme kampanyası: Bu bankalara borcu olanlar dikkat!
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3 Bankadan yapılan son dakika duyurusuna göre faiz oranı silinecek kredi faiz oranı tamamen sıfırlanacak. Garanti BBVA, ING ve Akbank bünyesindeki bu kampanya her geçen gün yaygınlaşıyor. Peki bu kampanyanın detayları neler? Ayrıntılar haberimizde..

Yaygın bir kampanya detayları ortaya çıkmaya başladı. Garanti Bankası'nın başlattığı kampanyayı iki banka daha takip etti. Bunun sonucunda üç bankadaki faizli kredileri silme kararı aldı. Bankadan yapılan açıklamada, diğer şeylerin yanı sıra vatandaşlara uygulanan faiz iptal işlemlerinin yakında başlayacağı belirtildi. Bu da vatandaşların faiz ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor ve borçlarını daha kolay ödeme imkânı sağlıyor.



Garanti BBVA, ING ve Akbank borç erteleme kampanyası

BANKALARA BORCU OLANLARA 3 BANKADAN MÜJDELİ HABER

Üç banka çerçevesinde ortaklaşa yayınlanan haberin ardından vatandaşlar eylemden yararlanmak için bankalara gitti. Bankalar, bireylerin borçlarından kurtulma sürecini hızlı bir şekilde başlatabilmeleri için faizi ortadan kaldırma kararı aldı. Bu kampanyalar, borçtan kurtulmak isteyen vatandaşlar için yakın zamanda yaygınlaşması beklenen haberler arasında yer alıyor.

Konut ve ihtiyaç kredileri günümüzde en çok kullanılan ve kaldıraçlı krediler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla bu iki kredinin faizinin iptal edilmesi vatandaşlar için büyük bir kolaylık anlamına geliyor. Ayrıca bankalar, faiz oranlarını yeniden yapılandırma ve eğitim kredilerini sıfırlama yoluna gitmek için hazırlanıyor. Üniversite öğrenci kredileri lehine borç geri ödemesi gündemdeki yeniliklerden biridir. Böylece uzatılan kampanya ile kredi borcunun faizi silinecek.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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