5 bankadan emeklileri çıldırtan ek ödeme! Bayram öncesi cepleri şenlendirecek ödeme yapılacak

Emekli promosyonlarını geçtiğimiz yıldan beri veren bankalar ödemelere devam ediyor. Maaşlara yapılan zamlar ve EYT gündemi ile de promosyonların arttığı açıklandı. ING Bank, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, TEB güncel promosyon ücretleri açıklandı. İşte ayrıntılar yazımızın devamında.
MART AYININ PROMOSYON ÜCRETLERİ
Promosyon haberini duyuran 5 banka vatandaşın yüzünü güldürdü. Emekli promosyonunu almak isteyen vatandaşlara kolaylıkla başvuru yaparak karşılıksız ve geri ödemesiz nakit para verileceği duyuruldu. Başvuru yapanın hesabına anında 12.000 TL yatırılacak. Emekli maaşı 5.500 TL olan vatandaşlar 12 Bin TL'yi anında ATM'den ödemelerini alacak. Son başvuru tarihi de 28 Şubat. Bankalar bu promosyon ödemesini almak isteyen vatandaşlar için belirli şartların da olduğunu açıkladı.