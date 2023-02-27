Finans
27 Şubat 2023 - 21:00

5 bankadan emeklileri çıldırtan ek ödeme! Bayram öncesi cepleri şenlendirecek ödeme yapılacak

Milyonlarca emekliye müjdeli haber 5 bankadan geldi. Başvuru yapanlara aynı gün 12.000 TL vereceğini açıklayan bankalar son başvuru tarihini de açıkladı. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar bu bankalara giderek kolayca başvuru yapabilecek. Bankaların isimleri ve detaylar haberimizde.

Finans
27 Şubat 2023 - 21:00
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5 bankadan emeklileri çıldırtan ek ödeme! Bayram öncesi cepleri şenlendirecek ödeme yapılacak
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Emekli promosyonlarını geçtiğimiz yıldan beri veren bankalar ödemelere devam ediyor. Maaşlara yapılan zamlar ve EYT gündemi ile de promosyonların arttığı açıklandı. ING Bank, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, TEB güncel promosyon ücretleri açıklandı. İşte ayrıntılar yazımızın devamında.

bankalardan promosyon ödemesi

MART AYININ PROMOSYON ÜCRETLERİ



Promosyon haberini duyuran 5 banka vatandaşın yüzünü güldürdü. Emekli promosyonunu almak isteyen vatandaşlara kolaylıkla başvuru yaparak karşılıksız ve geri ödemesiz nakit para verileceği duyuruldu. Başvuru yapanın hesabına anında 12.000 TL yatırılacak. Emekli maaşı 5.500 TL olan vatandaşlar 12 Bin TL'yi anında ATM'den ödemelerini alacak. Son başvuru tarihi de 28 Şubat. Bankalar bu promosyon ödemesini almak isteyen vatandaşlar için belirli şartların da olduğunu açıkladı.

bankalardan promosyon ödemesi

PROMOSYON KOŞULLARI

Milyonlarca emekli vatandaşa promosyon ödemesiyle destek olan bankalar koşul olarak tek bir şey belirledi. Yetkililer tarafından açıklanan tek şart, emekli maaşını bankaya taşımak ve bu banka ile 3 senelik bir taahhüt imzalamak. İmzalanan sözleşme ile bankalardan anında promosyon ödemesini alabilirsiniz. Fakat bunun için acele etmeniz gerek. Promosyon ödemesinden yararlanabilmek için son tarih 28 Şubat olarak belirlendi. Başvurunuz da onaylandığı an 3 gün içinde ATM'den parayı çekebileceksiniz.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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