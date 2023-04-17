5 bankadan gece yarısı kredi kararı! O şartı sağlayanlara 100.000 TL kredi dağıtacak!

Çeşitli bankaların başlattığı ihtiyaç kredisi kampanyaları kapsamında, bireysel ihtiyaç kredisi limitlerinde artış yaşandığı açıklandı. Ziraat, Akbank, Halkbank, PTT ve Garanti Bankası gibi kamu ve özel bankalar, nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen müşterilere 100.000 TL'ye kadar 24 ay vade imkanı ile kredi veriyorlar. Başvuru yapanlara 3 ay ertelemeli şekilde ödeme imkanı sağlanıyor. İşte detaylar...
PTT DE İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASINA DAHİL OLDU
Emekli olan ve sigortalı çalışan vatandaşlara özel başlatılan kampanyalar kapsamında, belirli şartları uygun olan kişilere kredi ödemeleri hızlı bir şekilde yapılıyor. Banka şubelerine gidemeyecek kadar yoğun olan vatandaşlar, Akbank ve Garanti Bankası'nın internet bankacılığı uygulamasını kullanarak da ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. Başvurularınızı uygun faizlerle gerçekleştirebilirsiniz ve ödeme imkanları sağlanmaktadır. Bu sayede banka şubelerine gitmek için zamanı olmayan vatandaşlar da ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanabilirler.