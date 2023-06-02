5 belediye başkan adayı eşit oy alınca yazı tura atıldı!













İspanya'da 28 Mayıs günü gerçekleştirilen yerel seçimlerde, beş küçük nüfuslu topluluktan adaylar eşit oy aldı ve belediye başkanı yazı-tura ile seçildi. İspanya'da yerel seçimlerin gerçekleştirildiği 8 bin 131 yerleşim biriminin beşinde adaylar aynı sayıda oy aldı. Ülkenin seçim yasasına göre, adayların eşit sayıda oy alması durumunda belediye başkanının kura çekimiyle seçilmesi gerekiyor. Bu nedenle nüfusu 550 ile 2.000 arasında olan bu yerlerin belediye başkanını belirlemek için yazı-tura kullanıldı.Belediye Binasında halka açık bir yazı tura atmanın galibi, bir sonraki seçime kadar dört yıl süreyle görevde kalacak. "İspanya yerel seçimleri sonrası erken oylama kararları" İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez, her zamanki gibi yıl sonunda yapılacağı söylenen genel seçimlerin erteleneceğini ve yerel seçimlerde sağ muhalefetin galip gelmesinin ardından halkın 23 Temmuz'da sandığa gideceğini aktardı.