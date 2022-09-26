YAŞAM
26 Eylül 2022 - 21:34

5 bin davetlinin olduğu aşiret düğününde gelin ve damat takıları taşıyamadı!

Şırnak’ta gerçekleştirilen bir aşiret düğününde deyim yerindeyse paralar havalarda uçuştu. Yaklaşık olarak 5 bin davetlinin katıldığı düğüne 750 bin lira masraf yapılırken gelin ve dama takılan 1 milyon 150 bin lira değerindeki takıları taşıyamadılar.

YAŞAM
26 Eylül 2022 - 21:34
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5 bin davetlinin olduğu aşiret düğününde gelin ve damat takıları taşıyamadı!


Şırnak Beytüşşebap'a bağlı Mutluca köyünde yapılan bir düğün büyük yankı uyandırdı. Jirki aşiretine bağlı Hasan Öter’in oğlu Erkan ile Yusuf Adıyaman’ın kızı Viyan’ın dillere destan düğünü büyük ilgi gördü. Gösterişli düğününe 5 bin davetli katılırken iki gece, iki gün süren düğün için tam 750 bin lira harcandı.

Gelin ve damada 1 milyon lira değerinde takı takıldı



Yurtiçi ve yurt dışı olmak üzere çok sayıda katılım gösterilen düğünde Gevdan, Mamhuran, Kaşuran ve Goyan Aşireti mensupları da katılım gösterdi. Kato Dağının eteklerindeki köyde hem huzur hem de güven ortamı sağlandıktan sonra vatandaşlar Türk bayraklarıyla halaylar çekerek doyasıya eğlendiler.

Gelin ve damada 1 milyon lira değerinde takı takıldı

"Gelin ve damada 1 milyon lira değerinde takı takıldı"

Düğünün sahibi Muhtar Sebahattin Öter, düğüne katılan tüm aşiret mensuplarına teşekkürlerini iletirken düğünümüzde 950 kilo et yapıldığını ve 5 bin kişinin de çok güzel ağırlandığını söyledi.

Gelin ve damada 1 milyon lira değerinde takı takıldı

Diğer taraftan gelin ve damada toplamda 1 milyon 150 bin lira takı takıldığı öğrenildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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