5 bin davetlinin olduğu aşiret düğününde gelin ve damat takıları taşıyamadı!













"Gelin ve damada 1 milyon lira değerinde takı takıldı"

Şırnak Beytüşşebap'a bağlı Mutluca köyünde yapılan bir düğün büyük yankı uyandırdı. Jirki aşiretine bağlı Hasan Öter’in oğlu Erkan ile Yusuf Adıyaman’ın kızı Viyan’ın dillere destan düğünü büyük ilgi gördü. Gösterişli düğününe 5 bin davetli katılırken iki gece, iki gün süren düğün için tam 750 bin lira harcandı.Yurtiçi ve yurt dışı olmak üzere çok sayıda katılım gösterilen düğünde Gevdan, Mamhuran, Kaşuran ve Goyan Aşireti mensupları da katılım gösterdi. Kato Dağının eteklerindeki köyde hem huzur hem de güven ortamı sağlandıktan sonra vatandaşlar Türk bayraklarıyla halaylar çekerek doyasıya eğlendiler.Düğünün sahibi Muhtar Sebahattin Öter, düğüne katılan tüm aşiret mensuplarına teşekkürlerini iletirken düğünümüzde 950 kilo et yapıldığını ve 5 bin kişinin de çok güzel ağırlandığını söyledi.Diğer taraftan gelin ve damada toplamda 1 milyon 150 bin lira takı takıldığı öğrenildi.