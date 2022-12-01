5 dakikada hazır muzlu pasta! Hiç bu kadar kolay pasta tarifi görülmedi! Az malzemeli lezzetli pasta







MUZLU MOZAİK PASTA MALZEMELERİ







TARİFİ

Davet sofralarında en çok beğenilen oldukça kolay tarif muzlu mozaik pata tarifi değerli okurlarımız ile paylaşıldı. Şipşak yapılacak ve lezzetine doyum olmayacak mozaik muzlu pasta için detaylar haberimizde yer almaktadır1 paket petibör bisküvi3 yemek kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı toz şeker 2 adet orta boy muz 2 yemek kaşığı kakao 1 su bardağı süt Üzeri için: 2 yemek kaşığı Hindistan ceviziOldukça kolay ve hızlı yapılacak olan bu tarif için öncelikle derin tencere içerisin tereyağ koyularak eritilmeye başlanır. Yağ eridikten sonra sütün bir kısmını yağın içerisine ekleyerek kenarda bekletilir. Bisküviler ise çok fazla ufalanmadan büyük şekilde parçalanır ve ılıyan sütlü yağ karışımına kakao eklenir. Üzerine şeker ve kalan süt ilave edilerek kabın içerisinde şekli alabilmesi için bastırılır. Bir buzdolabı poşetini ortadan ikiye bölerek streç filmi kesip tezgaha yayılır. İçerisin muz yerleştirildikten sonra şekil verilir ve buzdolabında dondurulur. Afiyet olsun