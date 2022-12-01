Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 14:11

5 dakikada hazır muzlu pasta! Hiç bu kadar kolay pasta tarifi görülmedi! Az malzemeli lezzetli pasta

Beş çayların aranan lezzeti için yalnızca bisküvi yeterli. Yemelere doyamayacağınız mozaik pasta tarifi geldi. Yapımı bir o kadar kolay ve tadı damağınızda kalacak muzlu mozaik pasta için kollar sıvandı. İşte yediden yetmişe herkesin beğendiği o tarif haberimizde

Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 14:11
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5 dakikada hazır muzlu pasta! Hiç bu kadar kolay pasta tarifi görülmedi! Az malzemeli lezzetli pasta


Davet sofralarında en çok beğenilen oldukça kolay tarif muzlu mozaik pata tarifi değerli okurlarımız ile paylaşıldı. Şipşak yapılacak ve lezzetine doyum olmayacak mozaik muzlu pasta için detaylar haberimizde yer almaktadır

MUZLU MOZAİK PASTA MALZEMELERİ

1 paket petibör bisküvi



3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı toz şeker

2 adet orta boy muz

2 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı süt

Üzeri için:

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

TARİFİ

Oldukça kolay ve hızlı yapılacak olan bu tarif için öncelikle derin tencere içerisin tereyağ koyularak eritilmeye başlanır. Yağ eridikten sonra sütün bir kısmını yağın içerisine ekleyerek kenarda bekletilir. Bisküviler ise çok fazla ufalanmadan büyük şekilde parçalanır ve ılıyan sütlü yağ karışımına kakao eklenir. Üzerine şeker ve kalan süt ilave edilerek kabın içerisinde şekli alabilmesi için bastırılır. Bir buzdolabı poşetini ortadan ikiye bölerek streç filmi kesip tezgaha yayılır. İçerisin muz yerleştirildikten sonra şekil verilir ve buzdolabında dondurulur. Afiyet olsun 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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