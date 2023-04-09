5 il için alarmlar çaldı! Akşam saatlerine dikkat: Eksilere düşecek!







5 İL İÇİN SARI ALARM UYARISI!







5 ilimiz için uyarıda bulunuldu. Rapora göre o tarihte felaket geliyor. Rüzgar uyarısında bulunuldu. Hangi tarihte felaket için alarm verildi? Merak edilen detaylar haberimizde.Türkiye'de 5 il için sarı alarm uyarısı verildi. Sabah yapılan rapora göre o tarihte felaket geliyor. Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz bölgelerinde sağanak yağış beklenmektedir. Şiddetli rüzgar uyarısında bulunuldu.Ülkede sıcaklık 2-4 derece aralığında artacaktır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan değerlendirmelere göre ülke geneli parçalı bulutludur. Karadenizin doğusu, Doğu Anadolu kuzeyi, Aydın, Muğla, Mersin, Niğde, Tokat, Ordu illerinde yağış beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağmur beklenmektedir. Doğu Anadolu kuzeydoğusunda kara karışık yağmur görülecektir. Hava sıcaklarının ise 2-4 derece artacağı ve mevsim normallerine döneceği belirtildi. Bitlis, Şırnak, Van, Hakkari, Siirt illeri için ise sarı alarm uyarısı verildi. Bazı iller için hava durumu şu şekilde olacaktır: ANKARA: 15 derece ve parçalı bulutlu İSTANBUL: 15 parçalı bulutlu İZMİR: 19 çok bulutlu KOCAELİ: 17 bulutlu BURSA: 16 derece EDİRNE: 16 derece DENİZLİ: 20 derece, bu gece sağanak yağış MUĞLA: 18 derece gece saatlerinde sağanak yağış beklenmektedir.