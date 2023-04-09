YAŞAM
09 Nisan 2023 - 16:45

5 il için alarmlar çaldı! Akşam saatlerine dikkat: Eksilere düşecek!

Rapora göre 5 il için sarı alarm verildi. Yapılan rapora göre hangi iller için sarı alarm verildi? İşte tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
09 Nisan 2023 - 16:45
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5 il için alarmlar çaldı! Akşam saatlerine dikkat: Eksilere düşecek!


5 ilimiz için uyarıda bulunuldu. Rapora göre o tarihte felaket geliyor. Rüzgar uyarısında bulunuldu. Hangi tarihte felaket için alarm verildi? Merak edilen detaylar haberimizde.

5 İL İÇİN SARI ALARM UYARISI!

Türkiye'de 5 il için sarı alarm uyarısı verildi. Sabah yapılan rapora göre o tarihte felaket geliyor. Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz bölgelerinde sağanak yağış beklenmektedir. Şiddetli rüzgar uyarısında bulunuldu.Yağış



Ülkede sıcaklık 2-4 derece aralığında artacaktır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan değerlendirmelere göre ülke geneli parçalı bulutludur. Karadenizin doğusu, Doğu Anadolu kuzeyi, Aydın, Muğla, Mersin, Niğde, Tokat, Ordu illerinde yağış beklenmektedir.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağmur beklenmektedir. Doğu Anadolu kuzeydoğusunda kara karışık yağmur görülecektir. Hava sıcaklarının ise 2-4 derece artacağı ve mevsim normallerine döneceği belirtildi.

Bitlis, Şırnak, Van, Hakkari, Siirt illeri için ise sarı alarm uyarısı verildi. Bazı iller için hava durumu şu şekilde olacaktır:

ANKARA: 15 derece ve parçalı bulutlu

İSTANBUL: 15 parçalı bulutlu

İZMİR: 19 çok bulutlu

KOCAELİ: 17 bulutlu

BURSA: 16 derece

EDİRNE: 16 derece

DENİZLİ: 20 derece, bu gece sağanak yağış

MUĞLA: 18 derece gece saatlerinde sağanak yağış

beklenmektedir.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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