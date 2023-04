5 ilde görüldü! Tehlike günden güne büyüyor: Uyanık yakalarsa öldürüyor!

İLAÇLAMA YAPILMASI ŞART

Yaz aylarının gelmesiyle beraber kenelerin saldırganlıkları başladı. Uzmanlar tarafından gelen uyarılar üzerine her zamankinden daha önemli olunması gerektiğine vurgu yapıldı. Doç. Dr. Adem Keskin, kene popülasyonunun artışında ya da azalmasında çiftlik hayvanlarının etkili olduğuna dair açıklamalar başladı. Keskin, her sene genellikle keneler Mart ayı sonu ve nisan ayının başlarında hava sıcaklıklarının artışıyla aktif olurken kışı aç ve ergin halde geçirilmesiyle bir kısmı kışı yumurta halinde geçiriyor, bunlarda küçük canlılardan kan emmek üzere yumurtadan çıkıyorlar. Bu nedenle kene popülasyonunun ülkemizde etkili olacağını belirtti.Çiftlik hayvanları üzerinden kenelerin sıklığı gözlemlenirken kışı konaklı alanlarda geçirmişlerse, kışın etkili bir mücadele yapılmadığında hayvanlar meraya çıktığında kene popülasyonları artış gösterdi. Bu durumda ciddi bir ilaçlama yapılmazsa artışların yaşanması an meselesi. Ülkemizde başta Tokat, Sivas, Çorum, Yozgat, Çankırı ve Kastamonu olmak üzere bazı illerimizde kene popülasyonunun daha yoğun görüldüğü bilgisi verildi.