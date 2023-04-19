Yaz aylarının gelmesiyle beraber kenelerin saldırganlıkları başladı. Uzmanlar tarafından gelen uyarılar üzerine her zamankinden daha önemli olunması gerektiğine vurgu yapıldı. Doç. Dr. Adem Keskin, kene popülasyonunun artışında ya da azalmasında çiftlik hayvanlarının etkili olduğuna dair açıklamalar başladı. Keskin, her sene genellikle keneler Mart ayı sonu ve nisan ayının başlarında hava sıcaklıklarının artışıyla aktif olurken kışı aç ve ergin halde geçirilmesiyle bir kısmı kışı yumurta halinde geçiriyor, bunlarda küçük canlılardan kan emmek üzere yumurtadan çıkıyorlar. Bu nedenle kene popülasyonunun ülkemizde etkili olacağını belirtti.
YAŞAM
19 Nisan 2023 - 11:15
5 ilde görüldü! Tehlike günden güne büyüyor: Uyanık yakalarsa öldürüyor!
Hava sıcaklıklarının ısınmasıyla beraber Türkiye'de kene popülasyonunun artması bekleniyor. Uzmanlar isimlerden vatandaşlara yönelik uyarılar gelirken Doç. Dr. Adem Keskin, kenelerin kışı aç geçirmeleri üzerine saldırgan olmalarına değindi. İşte o 5 ilde kene savaşı başladı.
YAŞAM
19 Nisan 2023 - 11:15