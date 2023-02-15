5 işlem günü kapalı kalan Borsa İstanbul yüzde 5,86 artışla açıldı!







BORSA İSTANBUL AÇILIŞINDA ALINAN TEDBİRLER











Kahramanmaraş merkezde meydana gelen depremin ardından ilk iki gün açık kalan Borsa İstanbul, alınan kararın hemen ardından beş gün kapalı kaldı. BIST 100 endeksi, geçtiğimiz Çarşamba günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle işlem görmemiş ve günlük işlemlerini de iptal etmişti. Endeks, geçen Salı gününün son işlem gününde yüzde 8,62 düşerek 4.505,34 puanda kapanmıştı. Bugünkü açılışta Bankalar Endeksi yüzde 6,53 ve Hisse Senedi Endeksi yüzde 5,06 arttı. Sanayi endeksinde yüzde 7,64 ile en çok kimyevi maddeler, madeni yağlar ve plastikler yükselirken,yüzde 3,76 ile en çok gerileyen spor oldu.Bugünkü açılışın öncesinde Sermaye Piyasası Komisyonu (SPK), Bankacılık Düzenleme Kurumu (BDDK) ve Borsa İstanbul, Borsa İstanbul hisse senedi ve vadeli işlem piyasalarında bir dizi önlem açıkladı. Alınan önlemler ise şöyle sıralandı: *Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) Devlet Katılım Fonu tahvil alım yükümlülüğü azaltılmış ve asgari katılım şartları artırılmıştır. *SPK, şirketlerin hisse geri alımlarında karşılaştıkları bürokrasiyi hafifletirken, başlangıçta %35 olarak belirlenen hisse koruma oranını 10 Nisan'a kadar yüzde 20'ye çıkarmaya karar verdi. *Tamamen vergiye tabi kurumların hisse geri alımlarında vergi kredisi oranının yeniden belirlenmesine karar verildi. *BDDK, 6 Şubat 2023 ile 1 Ocak 2024 tarihleri ​​arasında geri alınan borsaya kote banka paylarının ana sermayeden iskonto olarak dahil edilmeyeceğini açıkladı. *Borsa İstanbul, açılışında vadeli işlem (VİOP) piyasalarında yer alan hisse senedi ve opsiyon piyasalarında emir iptali, indirim ve miktar indirimine izin verilmediğini duyurdu.