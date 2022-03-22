5 kişilik aile ölümden döndü! Bebek ağlaması olası faciayı önledi

Her kış olduğu gibi bu senede soba kaynaklı zehirlenmeler devam ediyor. Zonguldak'ta gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre 5 kişilik bir aile evin daha sıcak olması için sobalarını yaktılar ve uyumaya gittiler. Yakılan soba bir anda tütmeye başladı ve aile bireyleri uyandılar. Aile sobayı temizledi ancak tüten duman çıkmaya devam etti.
BEBEK AĞLAMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Gece yarısına kadar sobanın sönmesini bekleyen aile beklerken uyuya kaldı. Sabaha karşı evde bulunan 8 aylık bebeğin ağlama sesiyle uyanan aile üyelerinden biri herkesin yarı baygın şekilde olduğunu fark edince durumu hemen 112 Acil Servis Ekiplerine haber verdi.
DURUMLARI İYİ
Ekipler tarafından hemen hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Satılmış ,22 yaşındaki Seher 8 aylık bebekleri Poyraz ile baba Satılmış’ın kardeşleri 17 yaşındaki Nazmiye ve 15 yaşındaki Samet tedavi altına alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Satılmış ve Seher Barut’un daha donanımlı bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
BEBEK AĞLAMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Gece yarısına kadar sobanın sönmesini bekleyen aile beklerken uyuya kaldı. Sabaha karşı evde bulunan 8 aylık bebeğin ağlama sesiyle uyanan aile üyelerinden biri herkesin yarı baygın şekilde olduğunu fark edince durumu hemen 112 Acil Servis Ekiplerine haber verdi.
DURUMLARI İYİ
Ekipler tarafından hemen hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Satılmış ,22 yaşındaki Seher 8 aylık bebekleri Poyraz ile baba Satılmış’ın kardeşleri 17 yaşındaki Nazmiye ve 15 yaşındaki Samet tedavi altına alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Satılmış ve Seher Barut’un daha donanımlı bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.