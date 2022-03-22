YAŞAM
22 Mart 2022 - 13:00

5 kişilik aile ölümden döndü! Bebek ağlaması olası faciayı önledi

Zonguldak'ta beş kişilik bir aile sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bebeğin ağlaması ile aileden uyanan biri durumu fark ederek tüm aileyi ölümden döndürdü.

YAŞAM
22 Mart 2022 - 13:00
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5 kişilik aile ölümden döndü! Bebek ağlaması olası faciayı önledi
Her kış olduğu gibi bu senede soba kaynaklı zehirlenmeler devam ediyor. Zonguldak'ta gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre 5 kişilik bir aile evin daha sıcak olması için sobalarını yaktılar ve uyumaya gittiler. Yakılan soba bir anda tütmeye başladı ve aile bireyleri uyandılar. Aile sobayı temizledi ancak tüten duman çıkmaya devam etti. 




BEBEK AĞLAMASI FACİAYI ÖNLEDİ



Gece yarısına kadar sobanın sönmesini bekleyen aile beklerken uyuya kaldı. Sabaha karşı evde bulunan 8 aylık bebeğin ağlama sesiyle uyanan aile üyelerinden biri herkesin yarı baygın şekilde olduğunu fark edince durumu hemen 112 Acil Servis Ekiplerine haber verdi.
DURUMLARI İYİ
Ekipler tarafından hemen hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Satılmış ,22 yaşındaki Seher 8 aylık bebekleri Poyraz ile baba Satılmış’ın kardeşleri 17 yaşındaki Nazmiye  ve 15 yaşındaki Samet tedavi altına alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Satılmış ve Seher Barut’un daha donanımlı bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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