5'li ittifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı bugün açıklanacak!

İYİ Parti'ninn masadan kalkmasıyla birlikte yoluna 5'li masa olarak devam eden Millet İttifakı, bugün adaylarını açıklıyor. 5 liderle birlikte 2. kez toplanacak olan ittifak koalisyonu Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek konferansın ardından ortak adayın ismini açıklayacak. Bu ismin de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor.
5'Lİ MASADAN ORTAK AÇIKLAMAMillet İttifakı'nın İYİ Parti dışındaki 5 siyasi partisi Cumartesi günü Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Yaklaşık olarak 4,5 saat süren görüşmenin sonrasında yapılan ortak açıklamada, "Hedefimiz kaybetmeden zaferdir." şeklinde bir ifade kullanıldı.
SİYASİ TARİHTE BİR İLK OLACAK
Bugün saat 14.00'te Saadet partisi genel merkezinde başlayacak toplantı, siyasi tarihte birçok "ilk"e de sahne olacak. Demokrasi tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı adayı ile birlikte yardımcıları da açıklanacak. Başkanlık sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için oluşturulan "geçiş süreci yol haritası" da yayımlanacak.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, bu hafta üçüncü toplantıya ev sahipliği yapacak olan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun yapacağı toplantı sonunda açıklanacak. Liderler birlikte basına poz verecek ve kamuoyuna kısa bir açıklama yapacaklar.