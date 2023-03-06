GÜNDEM
06 Mart 2023 - 13:07

5'li ittifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı bugün açıklanacak!

Ankara'da gözler bugün saat 14.00'te başlayacak olan Millet İttifakı toplantısında .. İYİ Parti'nin CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp masadan çekilmesinin ardından yapılan beşinci toplantının ardından adayların kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

GÜNDEM
06 Mart 2023 - 13:07
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5'li ittifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı bugün açıklanacak!


İYİ Parti'ninn masadan kalkmasıyla birlikte yoluna 5'li masa olarak devam eden Millet İttifakı, bugün adaylarını açıklıyor. 5 liderle birlikte 2. kez toplanacak olan ittifak koalisyonu Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek konferansın ardından ortak adayın ismini açıklayacak. Bu ismin de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor.

5'Lİ MASADAN ORTAK AÇIKLAMA

Millet İttifakı'nın İYİ Parti dışındaki 5 siyasi partisi Cumartesi günü Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Yaklaşık olarak 4,5 saat süren görüşmenin sonrasında yapılan ortak açıklamada, "Hedefimiz kaybetmeden zaferdir." şeklinde bir ifade kullanıldı.

SİYASİ TARİHTE BİR İLK OLACAK



Bugün saat 14.00'te Saadet partisi genel merkezinde başlayacak toplantı, siyasi tarihte birçok "ilk"e de sahne olacak. Demokrasi tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı adayı ile birlikte yardımcıları da açıklanacak. Başkanlık sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için oluşturulan "geçiş süreci yol haritası" da yayımlanacak.

5'li ittifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı bugün açıklanacak!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, bu hafta üçüncü toplantıya ev sahipliği yapacak olan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun yapacağı toplantı sonunda açıklanacak. Liderler birlikte basına poz verecek ve kamuoyuna kısa bir açıklama yapacaklar.

'İYİ PARTİ'Yİ HEDEF ALMAYIN' UYARISI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, adaylığını açıkladıktan sonra saat 19.00 sıralarında CHP genel merkezine gidecek. Kılıçdaroğlu için burada bir tören düzenlenecek. Parti üyeleri bugünden itibaren genel merkez binasına davet edildi. Kılıçdaroğlu'nu Türk bayraklarıyla karşılayan parti üyeleri, İYİ Parti ve Meral Akşener'ın önüne slogan atmamaları ve pankart açmamaları konusunda uyarıldı. Müzikli coşkulu gösteriler deprem nedeniyle iptal oldu. Kılıçdaroğlu, "Tüm toplumu kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacağım" mesajıyla partisi önünde toplanan kalabalığa seslenecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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