5 litre ayçiçek yağında görülmemiş indirim! Bu fiyat en son 1 yıl önceydi: Peynir ekmek gibi kapışılıyor

Zamların ardı arkası kesilmezken, gıda, giysi, mobilya, beyaz eşya, kira ve fatura gibi temel ihtiyaçların fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Bu nedenle, tüketiciler uygun fiyatlı ürünleri arayarak kar etme yollarını araştırıyorlar. Son dönemde özellikle ayçiçek yağındaki büyük zamlar, indirim haberlerine olan ilgiyi arttırdı. Birçok marketin indirim kampanyaları yapmasıyla, tüketiciler arasında hangi marketin 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatında büyük bir indirim yaptığı merak konusu oldu.
BU FİYATLAR AKIL ALIR GİBİ DEĞİL! 5 LİTRE AYÇIÇEK YAĞI BÖYLE İNDİRİM GÖRMEDİ!Vatandaşlar, son dönemde artan gıda, giysi, mobilya, beyaz eşya, kira, fatura gibi temel ihtiyaçlardaki zamların ardından kar edebilecekleri fırsatları arayış içinde. Bu bağlamda, ayçiçek yağı fiyatlarına gelen büyük zamlar sonrasında yapılan indirim haberleri vatandaşların dikkatini çekiyor. 5 litrelik ayçiçek yağındaki büyük indirim fırsatı, vatandaşların rağbet ettiği markette gerçekleşti.
2022 yılında yaşanan önemli zamlar nedeniyle hızla yükselen ayçiçek yağı fiyatları, tüketicileri merakla indirim beklemeye yöneltti. Nihayet beklenen haber geldi. Onur Market'in 5 litre ayçiçek yağında yaptığı dikkat çekici indirim, "şaka olmalı" diye düşündürdü. Fiyatı inanılmaz bir şekilde 149.99 TL'ye indirmişler. Acele edin ve tükenmeden stok yapın!