Süper Lig'de Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Beşiktaş-Ankaragücü maçında deplasman taraftarlarını ilgilendiren bir karar verildi. Sportoto Süper Lig'in 5. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş kıyasıya mücadele etti ve Beşiktaş maçı 3-2 kazandı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında bir Ankaragücü taraftarı sahaya koşarak Beşiktaşlı oyunculara tekme attı. Hararetli geçen maçın ardından İl Güvenlik Kurulu, iki takımın turnuvanın ikinci yarısında yeniden karşılaşacağı Beşiktaş-Ankaragücü maçı için yeni kararını açıkladı.
SPOR
01 Mart 2023 - 16:42
5 Mart'ta oynanacak olan Beşiktaş-Ankaragücü maçına taraftar yasağı!
İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karara göre Beşiktaş-Ankaragücü maçında Ankaragücü taraftarlarının stada alınmasına izin verilmedi.
SPOR
01 Mart 2023 - 16:42