SPOR
01 Mart 2023 - 16:42

5 Mart'ta oynanacak olan Beşiktaş-Ankaragücü maçına taraftar yasağı!

İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karara göre Beşiktaş-Ankaragücü maçında Ankaragücü taraftarlarının stada alınmasına izin verilmedi.

SPOR
01 Mart 2023 - 16:42
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
5 Mart'ta oynanacak olan Beşiktaş-Ankaragücü maçına taraftar yasağı!
TAKİP ETTAKİP ET


Süper Lig'de Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Beşiktaş-Ankaragücü maçında deplasman taraftarlarını ilgilendiren bir karar verildi.

Sportoto Süper Lig'in 5. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş kıyasıya mücadele etti ve Beşiktaş maçı 3-2 kazandı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında bir Ankaragücü taraftarı sahaya koşarak Beşiktaşlı oyunculara tekme attı. Hararetli geçen maçın ardından İl Güvenlik Kurulu, iki takımın turnuvanın ikinci yarısında yeniden karşılaşacağı Beşiktaş-Ankaragücü maçı için yeni kararını açıkladı.



Beşiktaş-Ankaragücü maçına taraftar yasağı!

BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ MAÇINA TARAFTAR YASAĞI!

Beşiktaş yönetimi, İl Güvenlik Konseyi kararı gereği Ankaragücü karşısında oynanacak olan karşılaşmada Sarı Lacivertli taraftarların stada alınmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Ankaragücü maçı için misafir galeri rakip takım taraftarlarına kapatılırken, konuk galerideki koltuklar Beşiktaş taraftarlarına satılmıştır." denildi.

Sportoto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, 5 Mart Pazar günü Ankaragücünü konuk edecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ