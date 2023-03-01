5 Mart'ta oynanacak olan Beşiktaş-Ankaragücü maçına taraftar yasağı!













BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ MAÇINA TARAFTAR YASAĞI!

Süper Lig'de Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Beşiktaş-Ankaragücü maçında deplasman taraftarlarını ilgilendiren bir karar verildi. Sportoto Süper Lig'in 5. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş kıyasıya mücadele etti ve Beşiktaş maçı 3-2 kazandı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında bir Ankaragücü taraftarı sahaya koşarak Beşiktaşlı oyunculara tekme attı. Hararetli geçen maçın ardından İl Güvenlik Kurulu, iki takımın turnuvanın ikinci yarısında yeniden karşılaşacağı Beşiktaş-Ankaragücü maçı için yeni kararını açıkladı.Beşiktaş yönetimi, İl Güvenlik Konseyi kararı gereği Ankaragücü karşısında oynanacak olan karşılaşmada Sarı Lacivertli taraftarların stada alınmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Ankaragücü maçı için misafir galeri rakip takım taraftarlarına kapatılırken, konuk galerideki koltuklar Beşiktaş taraftarlarına satılmıştır." denildi. Sportoto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, 5 Mart Pazar günü Ankaragücünü konuk edecek.