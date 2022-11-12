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12 Kasım 2022 - 11:51

5. tur maçları başlayacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimleri bitti!

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur maçlarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un karşı karşıya gelecekleri rakipleri çekilen kuralarla birlikte belli oldu.

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12 Kasım 2022 - 11:51
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5. tur maçları başlayacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimleri bitti!


Ziraat Türkiye Kupası 5. ön eleme kuraları bugün TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Antrenman Tesisi'nde çekildi. Turda ayrıca Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir için rakipler de belirlendi. İşte haberin devamı...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur çekilişi bugün yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada Hasan Doğan milli takımının Riva'daki kamp ve antrenman tesisinde saat 15.00'te gerçekleştirilen çekilişe TFF yetkilileriyle birlikte kulüp temsilcileri de katılım gösterdi.



Kura çekimleri sonrasında Galatasaray-Ankara Keçiörengücü, Fenerbahçe-İstanbulspor, Beşiktaş-Şanlıurfaspor ve Trabzonspor-Samsunspor'la eşleşti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ

Sivasspor-Esenler Erokspor

Ankaragücü-Tuzlaspor

Fatih Karagümrük-Uşakspor

Giresunspor-Karacabey Belediyespor

Fenerbahçe-İstanbulspor

Kayserispor-Gençlerbirliği

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

Trabzonspor-Samsunspor

Alanyaspor-Eyüpspor

Medipol Başakşehir-Göztepe

Antalyaspor-Manisa FK

Gaziantep FK-Boluspor

Kasımpaşa-Ümraniyespor

Beşiktaş-Şanlıurfaspor

​Galatasaray-Ankara Keçiörengücü

Konyaspor-Bodrumspor

20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde tek maçlı eleme formatında yapılacak kupa maçına toplam 32 seribaşı takım katılacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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