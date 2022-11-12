5. tur maçları başlayacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimleri bitti!













ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. ön eleme kuraları bugün TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Antrenman Tesisi'nde çekildi. Turda ayrıca Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir için rakipler de belirlendi. İşte haberin devamı... Ziraat Türkiye Kupası 5. tur çekilişi bugün yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada Hasan Doğan milli takımının Riva'daki kamp ve antrenman tesisinde saat 15.00'te gerçekleştirilen çekilişe TFF yetkilileriyle birlikte kulüp temsilcileri de katılım gösterdi.Kura çekimleri sonrasında Galatasaray-Ankara Keçiörengücü, Fenerbahçe-İstanbulspor, Beşiktaş-Şanlıurfaspor ve Trabzonspor-Samsunspor'la eşleşti.Sivasspor-Esenler Erokspor Ankaragücü-Tuzlaspor Fatih Karagümrük-Uşakspor Giresunspor-Karacabey Belediyespor Fenerbahçe-İstanbulspor Kayserispor-Gençlerbirliği Adana Demirspor-Çaykur Rizespor Trabzonspor-Samsunspor Alanyaspor-Eyüpspor Medipol Başakşehir-Göztepe Antalyaspor-Manisa FK Gaziantep FK-Boluspor Kasımpaşa-Ümraniyespor Beşiktaş-Şanlıurfaspor ​Galatasaray-Ankara Keçiörengücü Konyaspor-Bodrumspor 20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde tek maçlı eleme formatında yapılacak kupa maçına toplam 32 seribaşı takım katılacak.