5 yıldızlı otelde çıkan yangın korkuttu

Yangın, sabah saat 05.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Kadriye turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı otelin çamaşırhane bölümünde meydana geldi. Alevleri farkına varan otel çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek söndürürken, çamaşırhanenin otelin dışında bulunması daha büyük bir yangının yaşanmasını engelledi. Yangın sonrası küle dönen çamaşırhanede maddi zarar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedeni konusu ile ilgili inceleme başlattı.