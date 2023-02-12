Kredi
12 Şubat 2023 - 23:30

50.000 TL ödeme bir tık uzağınızda: Telefonunuzdan hemen bu işlemi yapın! O banka para yatıracak

O banka para yatıracak. Finansbank'tan sevindirici haber geldi. Evlenecek olanlara müjde. Evlenmenin iyiden iyiye zorlaştığı son yıllarda o banka finansman desteği vereceğini duyurdu. Türkiye Finansbank Bankasından evlenecek çiftlere müjde!

Kredi
12 Şubat 2023 - 23:30
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50.000 TL ödeme bir tık uzağınızda: Telefonunuzdan hemen bu işlemi yapın! O banka para yatıracak
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50.000 TL ödeme bir tık uzağınızda: Telefonunuzdan hemen bu işlemi yapın! O banka para yatıracak. Finansbank'tan sevindirici haber geldi. Evlenecek olanlara müjde. Evlenmenin iyiden iyiye zorlaştığı son yıllarda o banka finansman desteği vereceğini duyurdu. Türkiye Finansbank Bankasından evlenecek çiftlere müjde!

evlilik çift

EVLENECEK ÇİFTLERE FİNANSMAN DESTEĞİ

Düğün masraflarının giderek çoğalması, düğün salonuydu, balayı da derken kişilerin evlenme zorlukları günden güne artmaktadır. Evlenmek isteyen kişiler evliliğe bir yığın borç ile girmektedir. Çektikleri krediler nedeniyle zor günler geçiren evli çiftleri görüp de evlenmekten vazgeçenlerin sayısı da bir hayli fazla. 



evlilik

Yeni bir yuva kurmak isteyenlerin işini kolaylaştıracak finansman desteği Finansbank Bankasından geldi. Evlenecek olan çiftler için mobilya, eşya, balayı ve diğer ihtiyaçları için kar payları oranları karşılığında yardımcı olabilmek için finansman desteği vereceğini duyurdu. 

balayı

Resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre yeni bir hayata başlangıç yapacak çiftlere destek verilecek. Bu finansman desteği ise 50 bin TL tutarında olacak. Vade sayısı 36 olacak, kar payı oranı ise % 2,19 olacak. Aylık taksitler 2 bin 201  TL tutarında olacak. Başvurular için Finansbank Bankası'nın mobil bankacılığını kullanabilir ya da şubeye giderek başvuruda bulunabilirsiniz. 

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