Kredi
21 Mayıs 2023 - 11:30

50 bin TL'niz olması için şubeye gitmeye gerek yok! Hemen başvurun: Ayda sadece 739 TL...

Alternatif Bank, müşterilere yönelik yeni bir ihtiyaç kredisi imkanı sunmak amacıyla duyuru yapmıştır. Banka, uzun süren evrak işlemleri ve şube ziyaretleri gerektirmeksizin hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapma imkanı sunacak. Başvurular, evden kolaylıkla tamamlanabilecek ve Bankanın dijital kanalları üzerinden sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilecek. İşte ayrıntılar...

Kredi
21 Mayıs 2023 - 11:30
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50 bin TL'niz olması için şubeye gitmeye gerek yok! Hemen başvurun: Ayda sadece 739 TL...


Alternatif Bank, geniş bir yelpazede ihtiyaç kredileri sunarak beyaz eşya, tatil masrafları, okul masrafları gibi çeşitli harcamalar için müşterilere yardımcı olmaktadır. Banka, faiz oranlarıyla da kredi seçeneklerini desteklemektedir. Esnek ödeme seçenekleriyle Alternatif Bank, bütçeye uygun farklı faiz oranları sunmaktadır.

Kredi ödeme planı, müşterinin finansal ihtiyaçlarına göre ayarlanmakta ve ödemelerin kolaylıkla yapılabilmesi sağlanmaktadır. Hem kamu hem de özel bankalar, ardı ardına kredi fırsatları sunmaya devam etmektedir. Alternatif Bank, 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. 



Alternatif Bank, müşterilerine yeni dijital kredi hizmetleri sunmaktadır. Dijital kanallar üzerinden kredi başvurusu yapılabilmektedir. Bu sayede kredi başvuru süreci kolaylaştırılmaktadır. Alternatif Bank ile ihtiyaç kredisi başvurusu dört adımda tamamlanabilmektedir.

Müşteriler, Alternatif Bank'ın dijital kredi hizmetleriyle kolay ve hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilmektedirler. Bankanın dijital kanalları, müşterilerin başvuru sürecini basitleştirerek zaman kazanmalarını sağlamaktadır.

Alternatif Bank'ın ihtiyaç kredisi hizmetleriyle ilgili daha fazla bilgiye bankanın resmi internet sitesi veya müşteri hizmetleri aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

KREDİ DETAYLARI PAYLAŞILDI

kredi

Alternatif Bank, ihtiyaç kredisi başvurusunun yapılmasının ardından kredi onay bilgilerinin öğrenilmesi, müşterinin finansal durumuna ve tercihlerine göre en uygun ödeme planının belirlenmesi ve onaylanan kredi tutarının hesaba aktarılması ile başvuru sürecini tamamlamaktadır.

Alternatif Bank, müşterilerine 70.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. Kredi, 3 ila 36 ay arasında değişen vadelerle sağlanabilmektedir. Vadeye bağlı olarak faiz oranları da değişkenlik göstermektedir. Banka, üç aylık ödeme planı tablosunu müşterilerine sunmaktadır.

Örneğin, 10.000 TL'lik bir kredi için %2,50 faiz oranıyla 12 ay vadeli kredi sağlanabilmektedir. Kredi tahsis ücreti ise 50 TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda aylık taksit tutarı 1.012 TL olmaktadır. Öte yandan, 10.000 TL'lik bir kredi için aylık faiz oranı %2,55 olarak uygulanacak ve 18 ay vadeli olacaktır. Bu durumda kredi tahsis ücreti yine 50 TL olacak ve aylık taksit tutarı 739 TL olacaktır.

Alternatif Bank'ın sunduğu ihtiyaç kredisi hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için bankanın resmi internet sitesini veya müşteri hizmetlerini ziyaret edebilirsiniz.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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