50 bin TL'niz olması için şubeye gitmeye gerek yok! Hemen başvurun: Ayda sadece 739 TL...

Alternatif Bank, geniş bir yelpazede ihtiyaç kredileri sunarak beyaz eşya, tatil masrafları, okul masrafları gibi çeşitli harcamalar için müşterilere yardımcı olmaktadır. Banka, faiz oranlarıyla da kredi seçeneklerini desteklemektedir. Esnek ödeme seçenekleriyle Alternatif Bank, bütçeye uygun farklı faiz oranları sunmaktadır. Kredi ödeme planı, müşterinin finansal ihtiyaçlarına göre ayarlanmakta ve ödemelerin kolaylıkla yapılabilmesi sağlanmaktadır. Hem kamu hem de özel bankalar, ardı ardına kredi fırsatları sunmaya devam etmektedir. Alternatif Bank, 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır.
Alternatif Bank, müşterilerine yeni dijital kredi hizmetleri sunmaktadır. Dijital kanallar üzerinden kredi başvurusu yapılabilmektedir. Bu sayede kredi başvuru süreci kolaylaştırılmaktadır. Alternatif Bank ile ihtiyaç kredisi başvurusu dört adımda tamamlanabilmektedir. Müşteriler, Alternatif Bank'ın dijital kredi hizmetleriyle kolay ve hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilmektedirler. Bankanın dijital kanalları, müşterilerin başvuru sürecini basitleştirerek zaman kazanmalarını sağlamaktadır. Alternatif Bank'ın ihtiyaç kredisi hizmetleriyle ilgili daha fazla bilgiye bankanın resmi internet sitesi veya müşteri hizmetleri aracılığıyla ulaşabilirsiniz.