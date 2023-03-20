50 ilde dev arsa satışı başlıyor! Çok sayıda arsa için başvurular başlıyor: Yok fiyatına satışa çıktı!







KDV'DEN MUAF PEŞİNAT VE VADE İMKANI







50 il için gerçekleşecek açık artırma 4, 5, 6 Nisan 2023 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilirken üç farklı oturum olarak yapılmasına karar verildi. TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel’de gerçekleştirilecek. Bununla beraber internet sitesi üzerinden "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilecek.Arsa için alıcı olacaklar ticaret, konut, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyonları alımı üzerinden arsalara yüzde 25 peşinat imkanı sunarken bununla beraber ise 48 ay vadeli olarak KDV'den muaf alım sunuldu.Satış yapılacak olan arsalar Ankara'daki konut, plansız ve sosyal kültürel alanları aynı şekilde Antalya'da da devamlılık gösterir. İzmir'de yapılacak satışlar için arsalar sanayi ve depolama üzerinde yer alır. Satış hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler “www.toki.gov.tr” adresi üzerinden ya da 0 212 608 15 00 numaralı hattan bilgisi sahibi olabilir.