YAŞAM
19 Mart 2023 - 13:00

50 ile TOKİ piyangosu vurdu! 48 ay taksit, yüzde 25 peşinatla bu illerde arsa satışı başlıyor: Kritik 3 güne dikkat!

Arsa alacak olanlara büyük fırsat! Bakanlıktan açıklama geldi… TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de içinde bulunduğu 50 ilde 575 arsayı açık artırmaya çıkardı. Vatandaşlar yüzde 25 peşinat ve 48 ay vadeyle arsa sahibi olabiliyor. İhale 4-5-6 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

YAŞAM
19 Mart 2023 - 13:00
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50 ile TOKİ piyangosu vurdu! 48 ay taksit, yüzde 25 peşinatla bu illerde arsa satışı başlıyor: Kritik 3 güne dikkat!
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Arsaya sahip olma hayali kuranlara mükemmel bir fırsat! Eğer o şehirlerde yaşoıyorsanız sizlerde kendinize ait bir arsaya ucuz yollarla sahip olma avantajına sahip olabilirsiniz...

TOKİ, tahmini maliyeti 6 milyar 118 milyon 378 bin 622 Türk Lirasını bulan, yaklaşık 13 milyon 884 bin 920 metrekare büyüklüğünde olan Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’taki TOKİ ihalesinde 575 arsa satışa çıkıyor.



TOKİ

Müzayede 4-5-6 Nisan tarihlerinde saat 10:30'da gerçekleştirilecektir. Oturumlar TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel'de gerçekleştirilecektir. Teklifler online olarak da verilebilir.

KDV’DEN MUAF %25 PEŞİNAT, 48 AY VADE

Alıcı vatandaşlar %25 peşinat ve 48 ay vade ile konut, ticaret, sanayi, turizm ve akaryakıt istasyonu sahibi olabilirler. Ayrıca arsa KDV'siz olarak satılmaktadır.

Satılık arsalar, Ankara'da yerleşim alanları, plansız ve sosyal ve kültürel alanlar ile Antalya'da yerleşim alanlarını içermektedir. İzmir'de satılık arsalar arasında sanayi ve depo binaları, günübirlik turistik tesisler ve yerleşim alanları yer alıyor. İstanbul'da konut dışı kentsel çalışma alanı bulunuyor.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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