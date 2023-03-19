50 ile TOKİ piyangosu vurdu! 48 ay taksit, yüzde 25 peşinatla bu illerde arsa satışı başlıyor: Kritik 3 güne dikkat!













KDV’DEN MUAF %25 PEŞİNAT, 48 AY VADE

Arsaya sahip olma hayali kuranlara mükemmel bir fırsat! Eğer o şehirlerde yaşoıyorsanız sizlerde kendinize ait bir arsaya ucuz yollarla sahip olma avantajına sahip olabilirsiniz... TOKİ, tahmini maliyeti 6 milyar 118 milyon 378 bin 622 Türk Lirasını bulan, yaklaşık 13 milyon 884 bin 920 metrekare büyüklüğünde olan Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’taki TOKİ ihalesinde 575 arsa satışa çıkıyor.Müzayede 4-5-6 Nisan tarihlerinde saat 10:30'da gerçekleştirilecektir. Oturumlar TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel'de gerçekleştirilecektir. Teklifler online olarak da verilebilir.Alıcı vatandaşlar %25 peşinat ve 48 ay vade ile konut, ticaret, sanayi, turizm ve akaryakıt istasyonu sahibi olabilirler. Ayrıca arsa KDV'siz olarak satılmaktadır. Satılık arsalar, Ankara'da yerleşim alanları, plansız ve sosyal ve kültürel alanlar ile Antalya'da yerleşim alanlarını içermektedir. İzmir'de satılık arsalar arasında sanayi ve depo binaları, günübirlik turistik tesisler ve yerleşim alanları yer alıyor. İstanbul'da konut dışı kentsel çalışma alanı bulunuyor.