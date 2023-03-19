50 ile TOKİ piyangosu vurdu! 48 ay taksit, yüzde 25 peşinatla bu illerde arsa satışı başlıyor: Kritik 3 güne dikkat!

Arsaya sahip olma hayali kuranlara mükemmel bir fırsat! Eğer o şehirlerde yaşoıyorsanız sizlerde kendinize ait bir arsaya ucuz yollarla sahip olma avantajına sahip olabilirsiniz... TOKİ, tahmini maliyeti 6 milyar 118 milyon 378 bin 622 Türk Lirasını bulan, yaklaşık 13 milyon 884 bin 920 metrekare büyüklüğünde olan Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’taki TOKİ ihalesinde 575 arsa satışa çıkıyor.
Müzayede 4-5-6 Nisan tarihlerinde saat 10:30'da gerçekleştirilecektir. Oturumlar TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel'de gerçekleştirilecektir. Teklifler online olarak da verilebilir.