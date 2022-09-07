50 kiloluk klima motorunu tek başına çalan kadın görenleri hayrete düşürdü













Alanya'nın Saray Mahallesi'nde faaliyet gösteren klima teknik servisi personelleri, sabah mesaiye başladıklarında, bundan önceki gün koydukları klima motorunun yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen çalışanlar, gördükleri karşısında adeta şoke oldu.50 kilogram ağırlığındaki klima motorunu bir kadının rahat tavırlarla yüklenerek götürdüğünü görünce hayrete düştüklerini belirten Mahir Çelik, “Sabah saat 8 sıralarında işletmeye geldik. Bir gün önceden yerine koyduğumuz klimanın yerinde olmadığını fark ettik. Daha sonra kamera kayıtlarını açarak, izledik. Biz çalışanların iki kişi zorlanarak kaldırdığı 50 kilogram ağırlığındaki klimanın bir bayan tarafından el arabasına götürüldüğünü ve oradan götürdüğünü görünce hayretler içerisinde kaldık” dedi.Hırsızlık anının yansıdığı güvenlik kameraları görüntülerinde, bir kadın teknik servise ait alana girdiği anlaşılıyor. İçeriye doğru ilerleyen kadın gözüne kestirdiği 50 kilogram ağırlığındaki klima motorunu rahatlıkla kucaklayarak götürdüğü görülüyor.