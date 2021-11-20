50 kuruşun maliyetine yine zam geldi!

Döviz kurunun artışı akla gelebilecek her şeyi etkilerken, bu artış madeni para üretimini de vurdu. Maliyet hesaplarında yapılan değişikliklerle birlikte 50 kuruşun maliyeti neredeyse 2 katına çıktı.
Halkın genellikle 'bozuk para' olarak nitelendirdiği 1 lira, 5, 10, 25 ve 50 kuruş olan madeni paraların maliyetleri son döviz kuru artışları sonrasında inanılmaz derecede yükseldi. Boyut ve ağırlığından bir şey kaybetmeyen 50 kuruşun maliyeti neredeyse ikiye katlanırken, darphanede basımı yapılan 50 kuruşun üretiminde 83 kuruşluk malzeme kullanıldığı öğrenildi.