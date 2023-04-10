50 yaşını geçen emeklilik kağıdını alacak! Bakanlık 2 şartla emeklilik kapısını açtı: 5 yıl öne çekecek!







6 YIL ERKEN EMEKLİ OLMA HAKKI!







6 yıl erken emekli olma hakkı sunuldu. Şartların karşılanması halinde o yaşlarda emekli olma hakkı kazanılacaktır. Hangi yaşlar için geçerli olacaktır? Merak edilen bütün detaylar haberimizde.Sosyal Güvenlik Kurumu, erken emeklilik için çeşitli imkanlar sunmaktadır. Belirlenen koşulları sağlayan vatandaşlar bu fırsattan yararlanabilecekler. Bu durum yine bir çok vatandaşın yüzünü güldürdü. 50,51 yaşını dolduranlar hızlı bir şekilde emeklilik hakkı kazanacaktır. Böylelikle 6 yıl erkenden emekli olabileceksiniz.SGK tarafından belirlenen prim gün sayısının tamamlanması erken emeklilik hakkının doğmasına sebep olmaktadır. Bu kampanyadan yararlanan vatandaşların prim gün sayısını ödemeleri gerekmektedir. Ödeyen kişiler erken emekli olabileceklerdir. Prim gün sayısı kadar düzenli ödeme yapmak da bir o kadar önemlidir. Kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler için bazı şartlar şunlardır: - Belirlenen prim gün sayısının ödenmesi gerekmektedir. - Ödemeler düzenli olarak ödenmiş olunmalıdır. - Belirlenen yaş sınırını geçmek - Sosyal güvenlik mevzuatına uygun çalışıyor olunmalıdır. Prim ödemelerinin düzenli ödenmesi erken emeklilik fırsatları için oldukça önemlidir. Prim gününde ödemelerini yatırmayan kişiler faydalanamayacaklardır. 09 Eylül 1999 – 31 Aralık 2008 arasında sigortalılık süresi 7000 gün, emeklilik yaşı 60 olarak netleşmiştir. 24 Mayıs 1997 – 23 Kasım 1998 tarihlerinde sigortalı süresi 25 yıl, gün sayısı 5900 ve emeklilik yaşı 57 olanlar için geçerlidir. 24 Mayıs 1994 – 23 Kasım 1995 arasında sigortalılık süresi 25 yıl, gün sayısı 5750 ve emeklilik yaşı 55 olarak belirlenmiştir. 24 Mayıs 1991 – 23 Kasım 1992 yılları arasında sigortalılık süresi 25 yıl, gün sayısı 5600 ve emeklilik yaşı 53 olarak belirlendi. 24 Mayıs 1988 – 23 Kasım 1989 yıllarında sigortalılık süresi 25 yıl, gün sayısı 5450 ve emeklilik yaşı 51 belirlendi.