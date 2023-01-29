Kredi
29 Ocak 2023 - 17:30

5000 TL borç para arayana PTT destek çıktı! Kimlik kartını kapan koşsun: Bu desteği almadan geçmeyin!

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi imkanı sunuldu. En düşük 5 bin TL olarak ödenecek kredi ödemeleri için gerekli şartlar açıklandı. TC kimlik numarasına göre ödemeler yapılırken acil nakite ihtiyacı olanlara büyük avantaj verildi.

Kredi
29 Ocak 2023 - 17:30
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5000 TL borç para arayana PTT destek çıktı! Kimlik kartını kapan koşsun: Bu desteği almadan geçmeyin!
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Acil nakite ihtiyacı olanlara büyük fırsat imkanı verilirken Aktif Bank aracılığıyla beraber kredi kampanyaları verildi. Vatandaşlar başvuru yapmasıyla beraber 5 dakika içerisinde ödemeler hesaplara geçirildi. Aynı gün içerisinde yapılacak olan kredi ödemelerine ilişkin gerekli şartlar ve detaylar haberimizde yer almaktadır.

PTT ihtiyaç kredisi

PTT ÜZERİNDEN İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU



İhtiyaç kredisi kampanyalarından yararlanmak isteyenler başvurularda bulunurken 36 ay vadeli olarak kredi ödeme kolaylığı sağlanıyor. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyenler şubelere giderek başvuruda bulunabilirsiniz. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuca varılarak kredi kullanabilirsiniz. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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