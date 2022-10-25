5000 TL bütçesi olanların alabileceği en iyi akıllı telefonlar







5000 TL bütçesi olanlar için akıllı telefonlar!

Tecno Pova 3











Xiaomi Redmi 10 2022





Omix X400





General Mobile GM 22 Plus





Son dönemde akıllı telefon fiyatları bir hayli arttı. Dolar kurunun hızla artması sebebiyle aylar içerisinde telefon fiyatları iki katına çıktı. Birçok kişi bu nedenle yeni bir telefon almak yerine elindeki cihazları yaptırmayı tercih ediyor. Telefon fiyatlarındaki hızlı artış telefonu bozulanları ya da daha üst model telefon almak isteyenleri zora soktu. Örneğin Mart ayında yaklaşık 6 bin TL olan akıllı telefon şimdilerde 9 bin TL civarında satılıyor. Ancak akıllı telefon konusunda karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Piyasada 5000 TL ve altında akıllı telefon bulmak da mümkün. Haberimizin devamında 5000 TL ve altı fiyat etiketli akıllı telefonlara yer vereceğiz.5000 TL ve altında ortalama özelliklere sahip cep telefonu almak isteyenler için ilk önerilerden biri Tecno Pova 3 modeli oluyor. 128 GB dahili depolamaya sahip olan cihaz, 6 GB RAM ve 7000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu telefonun fiyat etiketi güncel olarak 4 bin 999 TLBir süre önce piyasaya çıkan Redmi 10 2022 modeli 4 bin 450 liraya satılıyor. 64 GB dahili hafıza, 4 GB RAM ve 5000 mAh batarya kapasitesi gibi özellikleri mevcut.Omix X400 modeli de uygun fiyatı ve yüksek dahili depolamasıyla dikkat çeken modellerden biri. 6.53 inç ekran boyutu, 128 GB dahili depolama, 4 GB RAM ve 5000 mAh batarya kapasitesine sahip. Omix X400 modeli 4 bin 140 fiyat etiketine sahip.Kullanıcıların sıkça tercih ettiği markalardan biri olan General Mobile’ın GM 22 Plus modeli de uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. 6.78 ekran boyutuna sahip olan cihaz, 128 GB dahili depolama alanıyla öne çıkıyor. 4 GB RAM’e sahip olan telefonda 4.5G desteği de bulunuyor. General Mobile GM 22 Plus modelinin fiyatı güncel olarak 4 bin 130 TL olarak satışa çıkıyor. Bu modellerin yanı sıra Xiaomi Redmi 10C, Samsung Galaxy A13 ve Samsung Galaxy M13 modelleri de 5000 TL’nin altında fiyata sahip olan akıllı telefonlar arasında yer alıyor.