5000 TL bütçesi olanların alabileceği en iyi akıllı telefonlar

Son dönemde akıllı telefon fiyatları bir hayli arttı. Dolar kurunun hızla artması sebebiyle aylar içerisinde telefon fiyatları iki katına çıktı. Birçok kişi bu nedenle yeni bir telefon almak yerine elindeki cihazları yaptırmayı tercih ediyor. Telefon fiyatlarındaki hızlı artış telefonu bozulanları ya da daha üst model telefon almak isteyenleri zora soktu. Örneğin Mart ayında yaklaşık 6 bin TL olan akıllı telefon şimdilerde 9 bin TL civarında satılıyor. Ancak akıllı telefon konusunda karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Piyasada 5000 TL ve altında akıllı telefon bulmak da mümkün. Haberimizin devamında 5000 TL ve altı fiyat etiketli akıllı telefonlara yer vereceğiz.
5000 TL bütçesi olanlar için akıllı telefonlar!
Tecno Pova 3
5000 TL ve altında ortalama özelliklere sahip cep telefonu almak isteyenler için ilk önerilerden biri Tecno Pova 3 modeli oluyor. 128 GB dahili depolamaya sahip olan cihaz, 6 GB RAM ve 7000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu telefonun fiyat etiketi güncel olarak 4 bin 999 TL