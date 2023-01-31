5000 TL'yi faizsiz almak için son şansınız! Denizbank gemileri yaktı: Başvuru yapana anında 5000 TL verilecek!

Denizbank, 31 Ocak 2023'e kadar yeni müşteriler için sıfır faizli nakit avansı kampanyası sunuyor.
GELİŞEN TEKNOLOJİYLE DENİZBANK'TAN FAİZSİZ NAKİT AVANS KAMPANYASI!
Denizbank'ın müşterilerine sunduğu uygun vadeli sıfır faizli nakit avans fırsatı ile ödüllendirmeye devam ediyor. Mobil uygulama üzerinden banka hesabı açan ve bireysel kredi
kartı başvurusu yapan yeni müşterilere özel olarak sunulan bu fırsat, sıfır faizli 5000 TL nakit avansının müşterilere ulaşmasını sağlıyor.
KAMPANYADAN NASIL FAYDALANABİLİRSİNİZ?
Denizbank, müşterilerinin en iyi şekilde hizmet alabilmesi adına aralıksız kampanyalar düzenliyor. Fırsatın bitmesine az bir süre kalan Denizbank, 31 Ocak 2023'ten sonra nakit avans kampanyasını sona erdirecek. Banka müşterilerinin nakit ihtiyacını gidermesine de fırsat veren bu kampanyaya başvurmak için, resmi internet sitesindeki şartlara göz atılması ve mobil uygulama, İnternet Bankacılığı, Denizkartım, ATM ve SMS seçenekleri üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Bu özel fırsatı değerlendirmek isteyenler, çok yakında sona erecek bu kampanyadan çabuk yararlanmalıdır. Banka müşterisi olanlar, Denizbank tarafından sağlanan kampanyalardan yararlanarak sıfır faizli 5000 TL nakit avansına ulaşabiliyor. Bu fırsat kaçırılmaması gereken çok özel bir fırsat.