TEKNOLOJİ
26 Ağustos 2022 - 11:04

502 Bad Gateway nedir? 502 Cloudflare hatası nedir? Cloudflare çöktü mü?

Amerika merkezli olan Cloudflare sisteminin çöktüğüne dair haberler gündeme damgasını vurdu. Milyonarca kişinin kullandığı Cloudflare sistemi çöktü 502 bad hatası veren sistemin nasıl düzeleceğine dair detaylar araştırılmaya başlandı. İşte, 502 Cloudflare hatası nedir, nasıl çözülür?

TEKNOLOJİ
26 Ağustos 2022 - 11:04
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
502 Bad Gateway nedir? 502 Cloudflare hatası nedir? Cloudflare çöktü mü?


Binlerce sitenin kuruluşunda etkili olan Cloudflare, birçok özellik imkanı sunarken sistemin çöktüğü belli oldu. Kullanıcılar tarafından merak edilen Cloudflare nasıl ve neden çöktüğü merak konusu oldu. Büyük bir yazılım şirketi olan Cloudflare hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

502 Cloudflare hatası nedir, nasıl düzelir?

Türkiye de birçok site Cloudflare sistemi üzerinden işleyiş görürken bu sistem ile kurulan sitelere yapılan girişler sonrasında kullanıcılar ‘’502 Bad Gateway’’ hatası ile karşı karşıya kaldı. Sorun 30 dakika gibi kısa bir sürede çözülmesine rağmen neden bu sorunun yaşandığı bilinmemektedir. Kripto para borsaların CDN / DDoS koruma sağlayıcısı da olduğu belirtilen CloudFlare, diğer bölgelerde sorun olduğu öğrenildi. Yaşanan sorunun neden kaynaklı olduğu anlaşıldıktan sonra gerekli bilgiler basın ile paylaşılacaktır. 



EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Copy Paste kısa yolunun yaratıcısı Larry Tesler hayatını kaybetti
Copy Paste kısa yolunun yaratıcısı Larry Tesler hayatını kaybetti
Agar.io oyunu nedir, resim-nasıl koyulur? Agar.io hile programsiz
Agar.io oyunu nedir, resim-nasıl koyulur? Agar.io hile programsiz
Iphone 6s ne zaman çıkacak? İphone 6s çıkış tarihi ve fiyatı
Iphone 6s ne zaman çıkacak? İphone 6s çıkış tarihi ve fiyatı
İkinci el araçların satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi!
İkinci el araçların satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi!
iPhone cihazlardaki yerleşik uygulamaların reklam politikası genişliyor!
iPhone cihazlardaki yerleşik uygulamaların reklam politikası genişliyor!
Facebook ve Instagram kullanıcıları dikkat! Adım adım izleniyoruz..
Facebook ve Instagram kullanıcıları dikkat! Adım adım izleniyoruz..
Son Haberler
Arı ölümlerinde büyük artış
Arı ölümlerinde büyük artış
Böbrek hastası tutuklu avukata 3 gün su vermediler
Böbrek hastası tutuklu avukata 3 gün su vermediler
Ajdin Hasic Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Giresunspor Hasic'i sezon sonuna kadar kiraladı
Ajdin Hasic Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Giresunspor Hasic'i sezon sonuna...
Mauro Icardi adım adım Galatasaray'a geliyor! Cimbom transferde mutlu sona çok yakın
Mauro Icardi adım adım Galatasaray'a geliyor! Cimbom transferde mutlu...
Fenerbahçe'den ayrılan Steven Caulker hangi takıma gidecek? Kasımpaşa Steven Caulker'ı transfer etmek istiyor
Fenerbahçe'den ayrılan Steven Caulker hangi takıma gidecek? Kasımpaşa...
Ara Güler Kimdir Hayatı ve Özgeçmişi - Ara Güler Nereli? - Ara Güler Biyografi
Ara Güler Kimdir Hayatı ve Özgeçmişi - Ara Güler Nereli? - Ara Güler...
Çelik Eldiven Kullanın, kazalardan korunun!
Çelik Eldiven Kullanın, kazalardan korunun!
Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı İşid tebligatı korkutma politikasıdır
Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı İşid tebligatı korkutma politikasıdır
Sezen Aksu'dan Seda Sayan'a yeni albüm için hediye jesti
Sezen Aksu'dan Seda Sayan'a yeni albüm için hediye jesti
Copy Paste kısa yolunun yaratıcısı Larry Tesler hayatını kaybetti
Copy Paste kısa yolunun yaratıcısı Larry Tesler hayatını kaybetti
2019 Eylül balık fiyatlari: Tezgahlarda Hamsi, çinekop, palamut, istavrit fiyatları
2019 Eylül balık fiyatlari: Tezgahlarda Hamsi, çinekop, palamut, istavrit...
IMF Ukrayna'yı uyardı reform yoksa para da yok
IMF Ukrayna'yı uyardı reform yoksa para da yok
Türkmen dağında neler oluyor? Turkmen dağı nerededir?
Türkmen dağında neler oluyor? Turkmen dağı nerededir?
Kadir İnanır'a Almanya'dan Onur Ödülü
Kadir İnanır'a Almanya'dan Onur Ödülü
Eminönü Alibeyköy tramvay hattı ne zaman hizmete açılacak?
Eminönü Alibeyköy tramvay hattı ne zaman hizmete açılacak?