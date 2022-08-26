Binlerce sitenin kuruluşunda etkili olan Cloudflare, birçok özellik imkanı sunarken sistemin çöktüğü belli oldu. Kullanıcılar tarafından merak edilen Cloudflare nasıl ve neden çöktüğü merak konusu oldu. Büyük bir yazılım şirketi olan Cloudflare hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır.
TEKNOLOJİ
26 Ağustos 2022 - 11:04
502 Bad Gateway nedir? 502 Cloudflare hatası nedir? Cloudflare çöktü mü?
Amerika merkezli olan Cloudflare sisteminin çöktüğüne dair haberler gündeme damgasını vurdu. Milyonarca kişinin kullandığı Cloudflare sistemi çöktü 502 bad hatası veren sistemin nasıl düzeleceğine dair detaylar araştırılmaya başlandı. İşte, 502 Cloudflare hatası nedir, nasıl çözülür?
TEKNOLOJİ
26 Ağustos 2022 - 11:04
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