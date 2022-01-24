GÜNDEM
24 Ocak 2022 - 18:25
Güncelleme: 24 Ocak 2022 - 18:32

51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan, akciğer kanserine yenik düştü!

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Ayberk Pekcan, tedavi gördüğü Mersin'deki hastanede hayatını kaybetti. Pekcan'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

GÜNDEM
24 Ocak 2022 - 18:25
Güncelleme: 24 Ocak 2022 - 18:32
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51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan, akciğer kanserine yenik düştü!
Birçok tiyatro, sinema filminde oynayan usta aktör Ayberk Pekcan, geçtiğimiz Ekim ayında sırt ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede akciğer kanseri olduğunu öğrenmişti. O günden beri tedavi altında olan ünlü oyuncu geçtiğimiz hafta memleketi Mersin’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. 








Yaprak Dökümü, Ihlamurlar Altında, Keşanlı Ali Destanı ve Kurtlar Vadisi gibi önemli yapımlarda rol alan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan, bugün tedavi gördüğü Mersin'deki bir hastanede yaşamını yitirdi.



Pekcan'ın ölüm haberini Mersin Sanayicileri Ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu duyururken ünlü oyuncunun kaybı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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