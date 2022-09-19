YAŞAM
19 Eylül 2022 - 11:18

51 yıl hapis cezası bulunan şahıs saklandığı çatı katında yakalandı

Samsun'da '7 kişiyi tüfekle öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı mahkemece 51 yıl 1 ay 2 gün hapis cezasına çarptırılan bir kişi jandarmanın operasyonu sonucu yakalandı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 11:18
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51 yıl hapis cezası bulunan şahıs saklandığı çatı katında yakalandı


Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Uzgur Mahallesi'nde 2016 yılında meydana gelen olayda, kavgada tüfekle ateş ederek 7 kişiyi yaralayan Muhammet U.(29) hakkında yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 51 yıl 1 ay 2 gün hapis cezası verildi. Bir süre cezaevinden kaldıktan sonra tahliye olan Muhammet U.'nun cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAK ekipleri ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 yıldır her kısımda aranan Muhammet U.'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlatarak saklanma ihtimali bulunan 3 ayrı adresini tespit etti. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de görev aldığı, dronların da kullanıldığı eşzamanlı operasyon düzenledi. Sabah saat 05.30 sıralarında Uzgur ve Tepeköy Mahallelerinde 3 ayrı adrese düzenlenen benzer şekilde operasyonda Muhammet U. Uzgur Mahallesi'nde saklandığı evinin çatı katında yakalanarak gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Muhammet U. bugün Samsun Adliyesine yollandı.

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