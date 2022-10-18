GÜNDEM
18 Ekim 2022 - 09:43

52 maddelik torba yasayı Meclis onayladı! KYK faizleri, icra borçları ve maske cezaları kalktı!

52 maddeden olulan torba yasa tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni yasaya göre; Üniversite öğrencisi KYK kredilerinin faizleri ve pandemi döneminde uygulanan maske cezaları kaldırılırken, 2 bin lira ve altındaki icra borçları da iptal edilecek.

GÜNDEM
18 Ekim 2022 - 09:43
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52 maddelik torba yasayı Meclis onayladı! KYK faizleri, icra borçları ve maske cezaları kalktı!


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gelir Vergisi Kanunu ile ekonomiyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda kanun ve kararnamede değişiklik yapan kanun taslağı kabul edildi.

Teklifle dairelerin çatı ve cephelerine kurulan elektrik üretim ekipmanlarının (yenilenebilir enerji) vergi muafiyeti 25 kW'dan 50 kW'a yükseltildi. Çalışanlarının yemeklerini ödeyen işverenler vergiden muaf olacak. Yurtdışında çalışan işçilerin ücretlerinden vergi muafiyeti. Çalışanlara yapılan elektrik ve doğalgaz yardımlarında istisnalar getirilmiştir. Türk lirasında kur korumalı mevduat hesapları için süre uzatmaları getiriliyor.



Ayrıca, gerçek kişilerin ve kredi verenlerin geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar, dönem borcu, kupon, kredi kartı ve diğer vadeli kredileri ödememeleri halinde Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirilmiştir. 1 Haziran 2023 tarihine kadar borçlarının bir kısmını ödemiş veya yeniden yapılandırmış olanlar dikkate alınmayacaktır.

52 maddelik torba yasayı Meclis onayladı

KYK KREDİSİ FAİZLERİ SİLİNİYOR

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklikle öğrenci kredisi alanlar ödünç aldıkları parayı geri ödeyecekler. Kurumdan mezun olan veya herhangi bir nedenle kurumdan ihraç edilenler, krediyi aldıkları sürece 2 yıl sonra başlamak üzere krediyi aylık olarak geri ödeyeceklerdir.

Borçlu borcunun ertelenmesini talep ettiğinde, SGK borçlunun çalışmadığını teyit ederse, kredi ilk yıl için ilave yapılmadan her yıl için de her borç için belirlenen tutara yüzde 10 eklenecek. Ancak tüm yıl için TÜFE %10'un altında ise bu oran uygulanacaktır.Erteleme sadece 3 defaya kadar yapılabilecek.

KUR KORUMALI MEVDUAT SÜRESİ UZATILIYOR

Teklifle, döviz ve altın hesap bakiyelerinin 2022 yılı sonuna kadar mevduat hesaplarına ve katılma hesaplarına Türk Lirası olarak dönüştürülmesinin desteklenmesi kapsamında, dönüşüm fiyatları üzerinden Türk lirasına çevrilme işlemi yapan mükelleflerin bu çerçevede açılan mevduata tahakkuk ettirilmesi planlanan faiz ve kâr paylarıyla diğer kazançlar da istisna kapsamına alınacak.

Mevzuat gereği Türk Lirası'na çevrilmesi gereken döviz ve altın hesap bakiyelerinin Türk Lirası cinsinden mevduat ve iştirak hesaplarına dönüştürülmesine destek kapsamında, çevrilen fiyattan Türk Lirası'na çevrilme süresi ise 31 Aralık 2023'te sona erdirilecek.

2 BİN TL VE ALTINDAKİ İCRA BORÇLARI SİLİNECEK

Torba yasa teklifinde 2 bin TL ve altındaki icra borçlarına yönelik düzenlemeler de yapıldı. Bu kapsamda; Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik sözleşmelerinden doğan ve önemli bir kısmı temel ihtiyaçları karşılayan küçük alacaklar, “paha biçilmez alacaklar” muamelesi olarak sınıflandırılmakta ve icra takibinin tamamlanmasını teşvik etmek amacıyla faaliyet kayıtlarından çıkarılmaktadır. Düşük değerli alacakların icrasına son vermek amacıyla yapılan bir diğer düzenleme ile taleplerin anapara tutarının yarısının portföy yönetim şirketleri tarafından denetlenmesi ve anaparanın Hazine ve Maliye tarafından ödenmek üzere belirli bir tutarı geçmemesi, kalan kısım vekalet ücreti, faiz ve benzeri ek yükümlülüklerden muaf olarak görülecektir.

MASKE CEZALARI DA KALDIRILIYOR

Kovid-19 pandemisinin yayılmasının önlenmesi amacıyla 11 Mart 2020 tarihi itibariyle verilmiş olan fakat ilgilisine henüz tebliğ edilmemiş idari para cezaları ise yeni yasa kapsamında tebliğ edilmeyecek.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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