55 bin TL'si olan arsa sahibi olacak! Milli Emlak'tan satılık arsa kampanyası: Kapış kapış satılıyor













Akçaabat Milli Emlak, Trabzon'un Akçaabat ilçesi, Dörtyol ve Darıca mahallelerinde yer alan iki arsayı satışa çıkardı. Satış ihalesi, açık teklif usulü ile 26 Nisan 2023 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek. İki arsanın büyüklükleri 29,70 metrekare ile 508,81 metrekare arasında değişiyor. Her iki arsa da konut alanı imarına sahip. Geçici teminat bedelleri ise 16 bin 593 lira ile 32 bin 76 lira arasında belirlendi. Satışa sunulan iki arsanın fiyatları ise 55 bin 310 Türk Lirası ile 106 bin 920 Türk Lirası olarak açıklandı.Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkanı sunulurken, taksitle ödeme talebinde bulunulması durumunda satış bedelinin en az dörtte biri peşin ödenmek kaydıyla kalanı en fazla iki yıl ve üçer aylık taksitler halinde ödenebiliyor. Ayrıca, Trabzon Akçaabat'ta yer alan iki arsa KDV'den ve beş yıl boyunca emlak vergisinden muaf tutuluyor. Satın alınacak arsaların tapu işlemleri alıcı tarafından yürütülecek. Akçaabat Milli Emlak tarafından satışa sunulan arsaların detaylı bilgilerine, satış ihalesine katılmak isteyenlerin Milli Emlak'a başvurması gerekiyor.Yapılan duyuruda bir taşınmazın satış ihalesi yapılacağı aktarıldı. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle gerçekleştirilecek. İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminat makbuzu, yasal yerleşim belgesi, Türkiye'de adres bilgisi ve kimlik/vergi belgeleri gibi belgeleri vermeleri gerekiyor. Özel hukuk tüzel kişileri için ise sicil kayıt belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname gerekli. Bu taşınmazın satış ihalesine başvurmak isteyenler, şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Akçaabat Milli Emlak Şefliği'nde ücretsiz olarak görüntüleyebilir. İhaleye posta yoluyla başvuru yapacaklar, tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesi gereğince hazırlamalı ve Komisyon tarafından belirlenen süre öncesinde göndermelidir. Postada yaşanabilecek gecikmelerden dolayı, İdare ve Komisyon hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi durumunda %20 indirim sağlanacaktır. Satış bedeli taksitle ödenmek istenirse, en az dörtte biri peşin olacak şekilde kalan tutar iki yıl içinde eşit taksitler halinde tahsil edilecektir. Bu takdirde, kanuni faiz oranları da uygulanacaktır. Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf tutulmaktadır. Satışı gerçekleştirilen taşınmaz, satış tarihinden sonra beş yıl boyunca emlak vergisine tabi olmayacaktır. Bu satış ihalesinde, satış bedeli üzerinden döner sermaye işlem bedeli alınacaktır. 5 milyon TL'ye kadar olan kısım için %1, 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar olan kısım için %0,5 (binde beş) ve 10 milyon TL'yi aşan kısım için %0,25 (on binde yirmi beş) oranında hesaplanacaktır. İhale komisyonu, ihale yapma veya yapmama konusunda tamamen özgürdür. İhale ilanı, www.trabzon.csb.gov.tr adresinde görüntülenebilir. İletişim için telefon numarası (462) 228 15 92'dir.