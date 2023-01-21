55 yaşından küçükler dikkat! Mülakatsız memur alımı yapılacak: DSİ duyurdu, yüksek maaş garantili!

Devlet Su İşleri (DSİ) 4 farklı kadrodan istihdam sağlayacağını duyurdu. Sonuç olarak güvenlik personelinden 30, teknik personelden 800, büro personelinden 221 ve destek personelinden 222 kişi istihdam edilecek. Başvuru yapıldıktan sonra adayların sözlü ve yazılı sınavlara girmeyeceği bildirildi.
DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI1- 657 sayılı Kanunu (A) 48.'inci madde 1'inci fıkra A bendinde yer alan (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı bentlerde belirtilen şartları taşımak,
2- İşini sürekli olarak yapmasına engel her türlü bedensel veya ruhsal hastalığı veya engeli bulunmamak. 3- Seyahat engeli olmayan ve arazide çalışabilen olmak, 5- 2021-2022 eğitim-öğretim yılı toplu KPSS (B) sınavını geçmek. Geçerli bir KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puanına sahip olmak. 4- Tercih edilen pozisyon için gerekli niteliklere sahip olmak, 6- Herhangi bir sosyakl destek veya SGK'dan emeklilik ve yaşlılık aylığı almamak, 7- Bir adayın durumu; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde “İstihdam edilenlerin iş akdi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle iş akitleri acenteleri tarafından feshedilirse veya sözleşme süresi kadar tek taraflı olarak feshedilirlerse” hükmü yer almaktadır. Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen istisnai durumlar dışında, fesih tarihinden itibaren bir yıl sonuna kadar bireysel kadrolarda görev alamazlar. 8- Herhangi bir nedenle görevden alınmamış olmak, 9- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması,