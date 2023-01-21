55 yaşından küçükler dikkat! Mülakatsız memur alımı yapılacak: DSİ duyurdu, yüksek maaş garantili!







DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI







BAŞVURU TARİHİ VE YÖNTEMLERİ

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Devlet Su İşleri (DSİ) 4 farklı kadrodan istihdam sağlayacağını duyurdu. Sonuç olarak güvenlik personelinden 30, teknik personelden 800, büro personelinden 221 ve destek personelinden 222 kişi istihdam edilecek. Başvuru yapıldıktan sonra adayların sözlü ve yazılı sınavlara girmeyeceği bildirildi.1- 657 sayılı Kanunu (A) 48.'inci madde 1'inci fıkra A bendinde yer alan (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı bentlerde belirtilen şartları taşımak,2- İşini sürekli olarak yapmasına engel her türlü bedensel veya ruhsal hastalığı veya engeli bulunmamak. 3- Seyahat engeli olmayan ve arazide çalışabilen olmak, 5- 2021-2022 eğitim-öğretim yılı toplu KPSS (B) sınavını geçmek. Geçerli bir KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puanına sahip olmak. 4- Tercih edilen pozisyon için gerekli niteliklere sahip olmak, 6- Herhangi bir sosyakl destek veya SGK'dan emeklilik ve yaşlılık aylığı almamak, 7- Bir adayın durumu; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde “İstihdam edilenlerin iş akdi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle iş akitleri acenteleri tarafından feshedilirse veya sözleşme süresi kadar tek taraflı olarak feshedilirlerse” hükmü yer almaktadır. Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen istisnai durumlar dışında, fesih tarihinden itibaren bir yıl sonuna kadar bireysel kadrolarda görev alamazlar. 8- Herhangi bir nedenle görevden alınmamış olmak, 9- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması,Adaylar, 11-23 Ocak 2023 tarihleri ​​arasında “Kariyer Portalı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​üzerinden online başvuru yapabileceklerdir. Uygulama linkini yazının sonunda bulabilirsiniz.- Başvuru sahibinin KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil kaydı, askerliği ve kimliği ile ilgili bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kuruluşların web servisleri üzerinden elde edileceğinden, başvuru aşamasında adayların bu belgelere ihtiyacı olmayacaktır. . Başvuru sahibinin söz konusu bilgilerde herhangi bir hata olması halinde, başvuruyu yapmadan önce ilgili kurumlarla gerekli güncelleme/düzeltmeleri yapması gerekmektedir. Ana kazananlar tarafından sunulan materyaller ayrı olarak yayınlanacaktır. Mezuniyet bilgilerinin otomatik alınmayan adaylar, güncel başvuru bilgilerini manuel olarak girerek, onaylı örnek bir diploma veya mezuniyet belgesini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyecektir. -Yurtdışında veya Türkiye'de eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra ilanda aranan eğitim durumu bakımından yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen eşdeğer niteliklere sahip fakültelerden mezun olan adaylar Kariyer Kapısına başvururken diğer belgeleriniz bölümünde yer alan alana “Denklik Belgesi” yüklenmesi gerekmektedir.