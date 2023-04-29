DÜNYA
29 Nisan 2023 - 04:01

550 çocuğa babalık yapan sperm donörüne durdurma emri

Sperm bağışı yoluyla dünya çapında 550'den fazla çocuğun babası olduğundan şüphelenilen Hollandalı bir adam için durdurma emri verildi.

DÜNYA
29 Nisan 2023 - 04:01
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550 çocuğa babalık yapan sperm donörüne durdurma emri


   41 yaşındaki Jonathan adlı adam, tekrar bağış yapmaya çalışırsa 100.000 eurodan fazla para cezasına çarptırılabilir. 2017 yılında 100'den fazla çocuk sahibi olduğu ortaya çıkınca Hollanda'daki doğurganlık kliniklerine bağış yapması yasaklandı. Ancak durmak yerine yurt dışından ve internetten sperm bağışlamaya devam etti. Lahey'deki bir mahkeme ona, kullandığı tüm kliniklerin bir listesini vermesini ve spermlerini yok etmelerini söyledi.

Bebek



    Hollanda klinik yönergeleri, bir bağışçının 12 ailede 25'ten fazla çocuğa sahip olmaması gerektiğini belirtiyor.

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