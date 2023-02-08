Finans
08 Şubat 2023 - 15:15

5500, 6000, 7000 TL maaş alanlar dikkat: Bu banka 7.500 TL ödeme yapacak

İş Bankası müşterisi olmayı düşünenlere büyük müjde! 7.500 TL ödeme gerçekleştirilecek. Detaylar haberimizde...

Finans
08 Şubat 2023 - 15:15
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5500, 6000, 7000 TL maaş alanlar dikkat: Bu banka 7.500 TL ödeme yapacak
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EYT yasasının meclise taşınmasının ardından özel bankaların hareketliliği de artmış durumdadır.

Geçtiğimiz yıla damga vuran bankaların emekli vatandaşlar için ödemiş olduğu promosyonlarda başlangıcı yapan İş Bankası, EYT ardından teklifini tekrardan paylaştı.



2 milyon 250 bin EYT'li vatandaş ilk aylığını Mart ayında hesaplarında görecek. EYT'liler aylıklarını promosyonlu bir şekilde almak istedikleri bankaya E-devlet sistemiyle hızlıca taşıyabilecek ve bu bankadan 3 gün içerisinde promosyon ödemesi alabilecek.

İş Bankası resmi web sitesinin paylaşmış olduğu bilgiler doğrultusunda bu yıl için emeklilere ödenecek promosyon tutarları aşağıda yer almaktadır.

maaş tutarları

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen kampanya 31 Aralık 2022'de sonlanmıştı. İş Bankası kampanyanın süresini uzatmışken, promosyon tutarlarına da bazı güncellemeler getirdi. Yeni kampanya için de son başvuru tarihi 31 Mart 2023 olarak duyuruldu.

10 BİN LİRAYI GEÇMESİ BEKLENİYOR

Ödeme tablosunda da görüldüğü gibi promosyon tutarlarının hesaplanması esnasında en düşük emekli aylığı geçen yıl mevcut olan aylık olarak yani 3.500 TL olarak hesaplandı. Oysa ki yıl başında emekli aylıklarına %30 zam gerçekleşmişken, en düşük emekli aylığına ise %50'nin üstünde bir zam gerçekleşti. Aylıklarda yapılan bu zammın, promosyon ödemelerine de yansımasını büyük bir heyecanla bekleyen emekli vatandaşlar, yapılacak artışla beraber 2023 yılında promosyon ödemelerinin 10.000 TL sınırını geçmesini bekliyor.

emekli maas

EDİTÖR
Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
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