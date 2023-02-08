5500, 6000, 7000 TL maaş alanlar dikkat: Bu banka 7.500 TL ödeme yapacak

EYT yasasının meclise taşınmasının ardından özel bankaların hareketliliği de artmış durumdadır. Geçtiğimiz yıla damga vuran bankaların emekli vatandaşlar için ödemiş olduğu promosyonlarda başlangıcı yapan İş Bankası, EYT ardından teklifini tekrardan paylaştı.
2 milyon 250 bin EYT'li vatandaş ilk aylığını Mart ayında hesaplarında görecek. EYT'liler aylıklarını promosyonlu bir şekilde almak istedikleri bankaya E-devlet sistemiyle hızlıca taşıyabilecek ve bu bankadan 3 gün içerisinde promosyon ödemesi alabilecek. İş Bankası resmi web sitesinin paylaşmış olduğu bilgiler doğrultusunda bu yıl için emeklilere ödenecek promosyon tutarları aşağıda yer almaktadır.
Geçtiğimiz yıl gerçekleşen kampanya 31 Aralık 2022'de sonlanmıştı. İş Bankası kampanyanın süresini uzatmışken, promosyon tutarlarına da bazı güncellemeler getirdi. Yeni kampanya için de son başvuru tarihi 31 Mart 2023 olarak duyuruldu.