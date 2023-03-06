Finans
06 Mart 2023 - 16:45

5500, 6000, 8000 TL emekli maaşı alanlar dikkat! Başvuran Pazartesi günü 8500 TL karşılıksız ödeme alacak!

ING Bankasından emekli olanlar ya da emekliliğini bankaya çekecek olan müşterilere karşılıksız ödeme kapıda.

Finans
06 Mart 2023 - 16:45
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5500, 6000, 8000 TL emekli maaşı alanlar dikkat! Başvuran Pazartesi günü 8500 TL karşılıksız ödeme alacak!
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ING Bank tarafından yapılmış olan duyuru ile emekli maaşını bu bankaya taşıyanlara koşulsuz olarak 7500 TL’ye varan nakit promosyon kazanması mümkün. ING kredi Kartları ile emekli maaş müşterilerine özel 1000 TL bonus, toplamda 8500 TL’ye varan ödüller kazanılabilecek.

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Açıklamaya Göre



‘’Maaşınızı kolayca ING’ye taşıyın, nakit promosyon fırsatları ve emekli müşterilerine sunduğumuz ayrıcalıkları kaçırmayın. Hala emekli maaşınızı ING’ye taşmadıysanız e-Devlet üzerinden ya da şube üzerinden taşıma işlemini gerçekleştirmeniz mümkündür. Üstelik ilk defa ING Kredi Kartı başvurusu yaptığınız anda 1 yıl ücret ödemezsiniz.’’

8500 Liraya Kadar Ödeme

1 aylık toplan gelir / aylık tutarınız;

• 3500 TL’ye kadar ise; 4500 TL,

• 3500 TL – 7500 TL arasında ise; 5250 TL,

• 7500 TL – 10000 TL arasında ise; 6750 TL

• 10000 TL ve üzerinde ise; 7500 TL

Promosyon ödemesi yapılacak. Emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan almaya taahhüt verenler ve nakip promosyon ödemesi alanlar bu durumdan yararlanabilecek.

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Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir koşul bulunmaz. 1 Mart – 31 Mart arasında nakit promosyonu alan tüm müşteriler için bu durum geçerlidir.

Kampanyanın Ayrıntıları

Nakit promosyonu için ING telefon bankacılığı üzerinden ya da şubeden başvurmak mümkündür. Bankamızdan birden fazla emekli maaşı alınması durumunda da, ödenebilecek olan tutar maaş tutarının toplamı ele alınarak tek ödeme olacak şekilde yapılacak.

Nakip promosyon ödemesi 3 yıl için peşin bir şekilde yapılır ve 3 yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak nakit promosyonun hesaba yattığı tarihler esas alınacaktır. 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon ödemesinde bulunulmaz.

1 Mart 2020 tarihi sonrasında Bankamız diğer ek promosyonlarından yararlanmak veya talepte bulunmak, 1 Mart 2023 tarihinden itibaren koşulsun bir şekilde iptal edilebilmektedir.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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