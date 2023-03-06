5500, 6000, 8000 TL emekli maaşı alanlar dikkat! Başvuran Pazartesi günü 8500 TL karşılıksız ödeme alacak!

ING Bank tarafından yapılmış olan duyuru ile emekli maaşını bu bankaya taşıyanlara koşulsuz olarak 7500 TL’ye varan nakit promosyon kazanması mümkün. ING kredi Kartları ile emekli maaş müşterilerine özel 1000 TL bonus, toplamda 8500 TL’ye varan ödüller kazanılabilecek.
Açıklamaya Göre
‘’Maaşınızı kolayca ING’ye taşıyın, nakit promosyon fırsatları ve emekli müşterilerine sunduğumuz ayrıcalıkları kaçırmayın. Hala emekli maaşınızı ING’ye taşmadıysanız e-Devlet üzerinden ya da şube üzerinden taşıma işlemini gerçekleştirmeniz mümkündür. Üstelik ilk defa ING Kredi Kartı başvurusu yaptığınız anda 1 yıl ücret ödemezsiniz.’’
8500 Liraya Kadar Ödeme1 aylık toplan gelir / aylık tutarınız; • 3500 TL’ye kadar ise; 4500 TL, • 3500 TL – 7500 TL arasında ise; 5250 TL, • 7500 TL – 10000 TL arasında ise; 6750 TL • 10000 TL ve üzerinde ise; 7500 TL Promosyon ödemesi yapılacak. Emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan almaya taahhüt verenler ve nakip promosyon ödemesi alanlar bu durumdan yararlanabilecek.
Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir koşul bulunmaz. 1 Mart – 31 Mart arasında nakit promosyonu alan tüm müşteriler için bu durum geçerlidir.