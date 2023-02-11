5500 6200 7000 TL maaş alan emekliler dikkat! Sadece bunu yaparak 7 bin TL alabilirsiniz

EYT yasasıyla birlikte milyonlarca insanın emekli olacağının öğrenilmesinden sonra bankalar da emekli promosyonları ile ilgili düzenlemeye gitti. Peki hangi bankada emekli promosyon tutarları arttı? En çok ne kadar promosyon verilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN YENİ PROMOSYON DÜZENLEMESİEmekli vatandaşlar maaşlarını taşımadan önce en çok promosyonu hangi bankadan alacaklarını da merakla araştırıyor. Yapı kredi Bankası da promosyon konusunda yeni bir düzenlemeye gitti. Emekli promosyon tutarları şu şekilde güncellendi; 5 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı olanlar 4 bin 900 TL; 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlar 6 bin 300 TL; 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlar 7 bin TL emekli promosyonu alıyor.
Promosyondan faydalanacak vatandaşın SSK, Bağ Kur, memur emeklisi olması fark etmiyor. Emekli promosyonundan faydalanmak için vatandaşların emekli maaşlarını 28 Şubat tarihine kadar bankaya taşıması gerekiyor. Aynı zamanda promosyon ödemesinden faydalanmak için 3 sene bankada kalma sözü vermek gerekiyor. Taahhütname imzalandıktan sonra vatandaş emekli promosyonunu alabiliyor. Aynı zamanda EFT ve havale işlemlerinin ücretsiz yapılması, uygun faizli kredi gibi birçok avantaj da sunuluyor. Emekli promosyonu alma hakkı olan vatandaşlara ödemeleri 3 gün içinde yapılıyor. Emekli promosyonları banka şubesinden veya ATM üzerinden çekilebiliyor.