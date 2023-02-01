5500 TL üstü emekli maaşı alanlar dikkat! Bankalar bu rakamı karşılıksız ödeyecek!

Emeklilere üstü 5500 TL maaş alanlara, bankalar arasındaki emekli promosyon yarışında kartların yeniden dağıtılması çağrısı yapılıyor. Bankalar bu yarışta musluklarını açtı.
EMEKLİLER İÇİN KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR! 5500 TL VE ÜSTÜ MAAŞ ALANLARA ÇİFT HANELİ PROMOSYON
Emekliler için yeni kartlar dağıtılıyor ve Şubat ayında 5500 TL ve üstü maaş alanlara iki basamaklı promosyon ödemesi yapılacak. 20 bin TL'ye kadar artan ücretler Mart ayında güncellenirken, Şubat ayında 5000 TL, 6000 TL ve 8000 TL arasında bir ödeme yapılması bekleniyor. Bankalar emekli promosyonunda Şubat ayına ek bir hareketlilik getirmeye hazırlanırken, 2023 Şubat ayında ne kadar promosyon ödemesi yapılacağı detaylar ile birlikte kamuoyuna duyurulmaya başlandı.
BANKALARDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA GELDİ
Milyonlarca emekli, beklediği promosyon haberlerini bankalardan aldı. Bankalar, emeklilere binlerce lira ödeme yapacak. Özel ve kamu bankalarında rekabet güçleniyor. Ocak ayında 3000 ile 8000 arasında fırsatlar sunulmuştu. 2023 yılının Şubat ayında, 3 yıllık taahhüt karşılığında ödeme rakamları güncellendi ve yeni fırsatlar ortaya çıktı.
8000 TL'YE KADAR ÖDEME YAPILACAK
Milyonlarca emekli, Şubat ayında 8000 TL'ye varan promosyonu almak için bekliyor. Kamu ve özel bankaların açıkladığı son rakamlara göre promosyonun şartları değişmiyor. 5500 TL ve üstü maaş alan tüm emekliler, seçtikleri bankaya maaşlarını taşımak ve 3 yıl boyunca orada kalmak koşuluyla promosyondan yararlanabilecekler.
MART AYINDA 20.000 TL'YE YÜKSELECEK
Şubat ayında EYT
(Emekli Yeterliliği Teşkilatı) üyelerinin dilekçe vermeyi beklemekteyiz. Bu nedenle Mart ayında emekli maaşı promosyonu ödemeleri güncellenecek. Bugün, 3.000 ile 8000 TL arasında değişen emekli promosyon ücretlerinin Mart ayında 20.000 TL'ye kadar çıkacağı öne sürülüyor. 1 Mart 2023 tarihinden itibaren EYT'lilerin ödemelerinin başlaması ile birlikte yeni promosyon miktarlarının da bankalar tarafından açıklanacağını bekliyoruz. Yani, Mart ayından itibaren çift haneli rakamlarla promosyonda artış göreceğiz.