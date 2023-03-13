58 il için alarmlar çaldı! AFAD ve AKOM'dan uyarı yağdı: Felaket gibi 4 günü dikkat!







METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARDI







MARMARA BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Yağışsız geçen Şubat ayından sonra Mart ayı yağışlarıyla ve soğuk havalarla birlikte geldi. Peki hangi illerde yağış olacak? Haftalık hava durumu nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce illeri için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesinin kuzeybatı kesimi, Batı Karadeniz Bölgesi, Orta Karadeniz Bölgesinin iç kesimleri, Aksaray, Kırşehir ve Yozgat il çevresi ve Adana, Kahramanmaraş illerinin kuzey bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi kuzeybatı kesimi, Batı Karadeniz Bölgesi iç kesimleri, Zonguldak ve Bartın illerinde yağışların kuvvetli şekilde olması tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz Bölgesi iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi yüksek kesimlerinde çığ riskine karşı tedbirli olmak gerekiyor. Sıcaklıkların Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde 3-5 derece artması ve diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgarın ise genel olarak güneybatı yönünden orta kuvvette, kuzey iç ve batı kesimlerde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği düşünülüyor. Yaşanabilecek fırtına olumsuzluklarına karşı önlem almak gerekiyor. Aynı zamanda Doğu Karadeniz Bölgesinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı tedbir alınması konusunda da uyarı yapıldı. Cumartesi günü akşamdan başlayarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi güney ve doğu kesimlerinde toz taşınımı olması bekleniyor. Toz taşınımının deprem bölgesinde etkili olması, Şanlıurfa, Mardin, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman'da zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Toz taşınımı sebebiyle yaşanacak toz fırtınasına, çamur yağışlarına, ulaşım aksaklıklarına ve görüş mesafesinde olabilecek azalmalara karşı vatandaşın önlem alması gerekiyor.Marmara Bölgesinde havanın çok bulutlu olması ve bölge genelinde sağanak yağış olması bekleniyor. Rüzgar genel olarak güneyli olarak esecek. -Edirne 17 derece ve çok bulutlu, zaman zaman sağanak yağışlı olacak. -İstanbul 16 derece ve çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ve kuvvetli yağışlar olacak. -Kırklareli 15 derece ve hava çok bulutlu, sağanak kuvvetli yağışlı olacak. -Kocaeli 21 derece ve çok bulutlu, sağanak ve öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı olması bekleniyor.Bölge genelinin çok bulutlu ve kuvvetli yağışlı olması bekleniyor. Rüzgarın ise genel olarak güneyli şekilde yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. -Afyonkarahisar 17 derece ve çok bulutlu, sağanak ve kuvvetli yağışlı olması tahmin ediliyor. -Denizli 22 derece ve çok bulutlu, sağanak ve kuvvetli yağışlı olacak. -İzmir 19 derece ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. Yağışlar kuvvetli olacak. -Muğla 11 derece ve çok bulutlu, sağanak ve kuvvetli yağış şeklinde olacak.Bölge geneli çok bulutlu olacak. Batı Akdeniz Bölgesi ve Adana ve Kahramanmaraş illerinde kuvvetli yağış olması bekleniyor. Rüzgarın genel olarak güneyli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. -Adana 23 derece ve çok bulutlu ve ilin kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. -Antalya 20 derece ve çok bulutlu, sağanak yağışlı ve kuvvetli yağışlı olacak. -Hatay 22 derece ve çok bulutlu olacak. -Kahramanmaraş 22 derece ve çok bulutlu olacak. Sağanak ve gök gürültülü yağış beklentisi var.Bölge genelinin çok bulutlu olması bekleniyor. Bölge genelinde Aksaray, Kırşehir ve Yozgat illerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar kuzeybatı kesimlerinde etkili olacak. Rüzgar genel olarak güneyli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek. -Ankara 16 derece ve çok bulutlu olacak. İlde kuvvetli sağanak yağış beklentisi hakim. -Eskişehir 17 derece ve çok bulutlu olacak. İl genelinde aralıklı olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. -Konya 17 derece ve çok bulutlu, ilin kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağış olması bekleniyor. -Sivas 17 derece ve çok bulutlu olacak.Bölge genelinin çok bulutlu ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Genel olarak bölge iç kesimlerinde ve Zonguldak ve Bartın illerinde kuvvetli yağış olacak. Rüzgar ise genel olarak güneyli olarak esecek. -Bolu 15 derece ve çok bulutlu, zaman zaman sağanak ve kuvvetli yağışlı olacak. -Düzce 25 derece ve çok bulutlu olacak. İlde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklentisi var. -Kastamonu 18 derece ve çok bulutlu olacak. İl genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. -Zonguldak 19 derece ve çok bulutlu olacak. İl genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve sağanak yağış olması bekleniyor.Bölge geneli çok bulutlu olacak ve Orta Karadeniz iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar genel olarak güneyli ve fırtına şeklinde esecek. Yüksek kesimlerde çığ riski hakim. -Amasya 22 derece ve çok bulutlu, gece saatleri itibariyle sağanak yağışlı olacak. -Samsun 25 derece ve çok bulutlu olacak. -Tokat 22 derece ve çok bulutlu, gece saatleri itibariyle sağanak yağışlı olacak. -Trabzon 20 derece ve çok bulutlu olacak.Bölge genelinde çok bulutlu hava olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor. -Elazığ 18 derece ve çok bulutlu olacak. -Erzurum 9 derece ve çok bulutlu olacak. -Kars 10 derece ve çok bulutlu olacak. -Malatya 16 derece ve çok bulutlu olacak.Bölge genelinin parçalı bulutlu olması bekleniyor. -Adıyaman 16 derece ve parçalı bulutlu olacak. -Diyarbakır 21 derece ve parçalı bulutlu olacak. -Gaziantep 19 derece ve parçalı bulutlu olacak. -Şanlıurfa 22 derece ve parçalı bulutlu olacak. Denizlerde Ege Bölgesi için fırtına olması, Batı Karadeniz Bölgesi batı kesimi ve Marmara Bölgesinde fırtına olması ve Doğu Karadeniz Bölgesinde fırtına şeklinde rüzgar olması bekleniyor. Ülke genelinde havada lodos beklentisi hakim.